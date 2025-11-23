聽新聞
跟進大陸對日反制？日媒：香港政府擬暫停與日本總領事館交流
共同社報導，相關人士透露，香港政府開始停止與日本駐香港總領事館之間的官方交流，被視為追隨中國對日本首相高市早苗「台灣有事」國會答詢的反制措施。外界擔憂日港交流將會降溫。
2012年，日本宣布「尖閣諸島（釣魚台列嶼）國有化」後，雖然日中關係惡化，但當時仍採取「一國兩制」的香港政府並未顯著中斷與日本政府的官方接觸。然而，自2020年「國安法」生效以來，中國加強對香港的控制，香港與中國政策一體化的趨勢愈來愈顯著。
消息人士透露，香港政府投資推廣署原訂18日舉辦日港企業交流活動，但港方要求日本領事館人員不得出席。雙方協商後，活動決定延期。
此外，港府負責經濟政策的高層官員與日本駐香港總領事三浦潤原訂於12月上旬會面，也被港府通知取消。
香港先前也追隨中國外交部，呼籲公民暫時勿前往日本旅遊。
