高市早苗「台灣有事」言論 日媒民調：50%受訪者「不認為有問題」
日本「每日新聞」22、23日實施全國民調，對於日相高市早苗在國會答詢時表示「台灣有事」可能構成存亡危機事態，日本能夠行使集體自衛權，50%受訪者表示「不認為有問題」，遠高於回答「有問題」的25%。回答「不知道」的則為24%。
高市早苗7日在眾議院答詢中指出，如果「台灣有事」（台灣發生緊急狀況）伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」（存立危機事態）。
對此，中國政府提出強烈反對，要求撤回相關言論，但日本表示無意撤回。
此外，中國呼籲公民不要赴日旅遊，並通知日本政府暫時停止受理日本水產品進口，雙方對立日益加深。
這次調查採用針對智慧型手機的調查方式「dsurvey」，對於電信公司NTT Docomo的d Point Club會員實施問卷調查，從全國約7700萬名18歲以上會員中隨機抽樣，取得1985份有效回覆。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言