高市早苗「台灣有事」言論 日媒民調：50%受訪者「不認為有問題」

中央社／ 東京23日專電
日本首相高市早苗（右）。圖／法新社
日本首相高市早苗（右）。圖／法新社

日本「每日新聞」22、23日實施全國民調，對於日相高市早苗在國會答詢時表示「台灣有事」可能構成存亡危機事態，日本能夠行使集體自衛權，50%受訪者表示「不認為有問題」，遠高於回答「有問題」的25%。回答「不知道」的則為24%。

高市早苗7日在眾議院答詢中指出，如果「台灣有事」（台灣發生緊急狀況）伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」（存立危機事態）。

對此，中國政府提出強烈反對，要求撤回相關言論，但日本表示無意撤回。

此外，中國呼籲公民不要赴日旅遊，並通知日本政府暫時停止受理日本水產品進口，雙方對立日益加深。

這次調查採用針對智慧型手機的調查方式「dsurvey」，對於電信公司NTT Docomo的d Point Club會員實施問卷調查，從全國約7700萬名18歲以上會員中隨機抽樣，取得1985份有效回覆。

