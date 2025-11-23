快訊

陸使館引聯合國憲章暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了

未來1周2波東北季風接力影響…明晚水氣增加 周三最冷「低溫僅14度」

演唱會第二天…TWICE換髮型！子瑜綁馬尾甜笑：大家的心意我收到了

日經亞洲：憂台灣有事 日本西南群島擬建地下避難設施

中央社／ 東京23日綜合外電報導
日經亞洲報導，日本計劃在偏遠西南群島建造可供居民避難約兩週的地下掩體，作為應對可能出現的台海安全危機的一部分。圖／路透社
日經亞洲報導，日本計劃在偏遠西南群島建造可供居民避難約兩週的地下掩體，作為應對可能出現的台海安全危機的一部分。圖／路透社

日經亞洲（Nikkei Asia）今天報導，日本計劃在偏遠西南群島建造可供居民避難約兩週的地下掩體，作為應對可能出現的台海安全危機的一部分。

報導中指出，日本防衛大臣小泉進次郎昨天前往宮古島和石垣島視察，這兩座島屬於先島群島，是日本距離台灣最近的地區。小泉並與當地市長討論如何強化防衛。

在宮古島市，官員構想利用一座地下停車場作為可容納500人的避難設施。該計畫與市立體育中心的改建工程相關，預計將在2027會計年度或之後完工。

計畫還包括在與那國町市政廳下方建造一座可容納約200人的掩體；與那國島距離台灣僅約110公里。

本月，日本首相高市早苗在國會向議員表示，若對台使用武力，可能被認定為日本必須出動自衛隊的事態。這番言論引發中國強烈反彈。

日本在保護離島方面的基本方針，是在攻擊跡象初現時迅速撤離居民。他們將由民間飛機與船舶轉送至更大的九州島及其他地區。上週，宮古島市及其他地方自治體在宮古機場進行了撤離演練。

然而實際發生緊急狀況時，天候與人力限制可能使撤離工作複雜化。宮古島市市長嘉數登向小泉表示，市府單獨恐難以籌措足夠人力協助無法自行撤離、需特別照護的居民。

地下避難設施可為來不及撤離的人提供安全庇護。日本2022年「國家安全保障戰略」（NSS）指出，需在西南地區及全國其他地區設置供居民使用的避難設施。

日本也正透過部署可打擊敵方發射源的「距外打擊飛彈」（standoff missile）來強化嚇阻。

截至去年4月，日本全國共指定了超過5.8萬處臨時避難場所。從數據上看，其總容量約為人口的140%。但其中地下避難處不到4000處，能容納的人數不到總人口的5%。

根據日本政府資料，相比之下，南韓作為長期面對北韓飛彈威脅的國家，全國擁有超過1.7萬座地下避難設施。以每人配置約0.8平方公尺計算，容量可達全國人口的3倍以上。

僅首爾就有約3000處地下避難場所。地鐵站若被指定為避難點，會用紅色標誌標明；部分車站備有緊急物資，如瓶裝水、LED燈與收音機，使民眾可在其中停留一段時間。

高市早苗 台灣有事 日本

延伸閱讀

64萬日圓現金在裡面！陸女成田機場遺失錢包 日本安檢員偷竊遭逮

中日關係緊張仍得交流！日駐華使館辦文化活動 盼加深對日了解

赴日遊「速凍」中旅行社5成訂單被取消 周減70飛日航班

外國人居留手續費 日本明年擬大漲

相關新聞

陸使館引聯合國憲章暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了

日本首相高市早苗7日的「台灣有事」相關發言引發中日緊張升高，中國大陸駐日大使館21日的社媒發文暗示，根據聯合國憲章中的「...

影／明顯溫度差？高市G20見義總理「熱情相擁」 與李強疑「眼神交會」

20國集團（G20）峰會22日起在南非召開，日本與中國大陸關係緊張之際，外界特別關注雙邊領袖交流。日本首相高市早苗與中國...

高市早苗「台灣有事」言論 日媒民調：50%受訪者「不認為有問題」

日本「每日新聞」22、23日實施全國民調，對於日相高市早苗在國會答詢時表示「台灣有事」可能構成存亡危機事態，日本能夠行使...

日經亞洲：憂台灣有事 日本西南群島擬建地下避難設施

日經亞洲（Nikkei Asia）今天報導，日本計劃在偏遠西南群島建造可供居民避難約兩週的地下掩體，作為應對可能出現的台...

中日關係惡化才剛開始？前國安會副秘書長：高市在任就可能持續僵持

日本首相高市早苗「台灣有事說」導致日中摩擦持續升溫。國安會前副秘書長楊永明指出，只要高市還在任，中國對日本的抵制就會長期...

北京函聯合國警告對日本動用自衛權 我外交部譴責批扭曲史實

日中緊張升高，中國大陸駐聯合國代表傅聰致函聯合國秘書長古特雷斯，警告稱如日本膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，北京將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。