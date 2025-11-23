陸使館引聯合國憲章暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了

日本首相高市早苗7日的「台灣有事」相關發言引發中日緊張升高，中國大陸駐日大使館21日的社媒發文暗示，根據聯合國憲章中的「敵國條款」，有權直接對日動武。日本外務省23日終於對此做出回應。

中國駐日使館21日在社媒發文暗示，若日本發動侵略，鑒於日本是二戰中的敵國，北京有權援引包含該憲章第53、77及107條，直接對日採取軍事行動，無需聯合國安理會授權。

儘管遲了2天，但外務省23日也透過社媒發文回應。該發文寫道，對該憲章中的敵國條款，1995年聯合國大會第50／52決議提到，相關規定已「過時」，且聯大當年表決時獲壓倒性通過。

不過該發文沒講的是，該決議僅具建議性質，並無拘束力，因此該憲章至今仍保留相關條款。