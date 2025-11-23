中日關係惡化才剛開始？前國安會副秘書長：高市在任就可能持續僵持

日本首相高市早苗「台灣有事說」導致日中摩擦持續升溫。國安會前副秘書長楊永明指出，只要高市還在任，中國對日本的抵制就會長期發展；但到目前為止，中國施壓並未到高市的臨界點，她也沒有急迫壓力要緩和對中國的緊張關係。

輔仁大學日文系特聘教授何思慎表示，現在只是中日關係惡化的開始，高市已賠上安倍以來的「戰略互惠關係」的成果。中共已對高市定調，所以中日關係緩和只能待高市下台，或美國總統川普有出人意表的政策，促動中日雙方關係改善的需要。若「台灣有事」，日本能做什麼取決美國的態度，川普對台「戰略模糊」，高市難以尾巴搖狗。

楊永明指出，北京的做法包含外交升級、抵制日本、經濟制裁和軍事演習等四手段；未來要觀察制裁是否升級，例如稀土。郭育仁則說，日本輸出給中國的大宗產品包含工具機、化學材料和消費性電子產品，他認為北京加壓會逐步加溫，不會一下子撕破臉，要看日本的反應。

中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁以2012年日本宣布釣魚台國有化的事件相較，對北京來說，高市的台灣有事說比釣魚台歸屬更嚴重，而到目前為止，中國的反應還算輕微，他認為雙方都有克制。

至於未來要如何結束日中衝突，郭育仁說，上次釣魚台事件中，時任日本首相安倍晉三在國際場合希望透過元首外交來破冰，直到2017年才有效果；也許高市早苗在南非的G20也會想主動出擊。

另一種可能性是日方也不積極緩和對中關係，北京就是等到高市早苗首相任期屆滿，在這段期間內雙邊關係就是僵持，和2013年到2016年期間類似。

郭育仁說，台灣在過程中能做得非常有限，高市早苗的發言也並非意外之舉，高市政權想要面對日本安全局勢惡化，要提前發動修改安保三文件，這將是提供台日實質安全合作的重要起點，他認為，台灣可望成為重要的利害關係人。

何思慎提醒，中日關係惡化對台海穩定沒好處，若中日衝突，台灣絕對在暴風圈中，如近代歷史的日俄戰爭戰場在遼東一般，不論最後結果，台灣是必然的輸家。