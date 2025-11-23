北京函聯合國警告對日本動用自衛權 我外交部譴責批扭曲史實

日中緊張升高，中國大陸駐聯合國代表傅聰致函聯合國秘書長古特雷斯，警告稱如日本膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，北京將堅決行使聯合國憲章賦予的自衛權。外交部今天發表聲明譴責傅聰惡意扭曲史實，違反聯合國憲章在國際關係上不得使用威脅或武力的規定。

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立的國家，與中華人民共和國互不隸屬，不僅是台海客觀現狀，也是國際社會公認的事實；只有台灣的民選政府才能在國際社會及多邊國際組織與機制中代表台灣2300萬人民，中國無權置喙及干預。

傅聰21日致函聯合國，批評高市的言論，並警告稱，如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，大陸將堅決行使聯合國憲章賦予的自衛權；該函還將作為聯合國大會正式文件向所有會員國散發。

外交部表示，維持台海的和平穩定已是國際社會的高度共識，包括德國外長已數次引用聯合國憲章禁止使用武力原則，反對在台海使用武力，以及一再重申台海和平穩定的重要性，相關論述也彰顯理念相近國家對國際法及以規則為基礎的國際秩序的重視。

外交部指出，第二次世界大戰結束後，具有國際法效力的舊金山和約取代開羅宣言及波茲坦公告等政治聲明，該和約並未將台灣交予中華人民共和國，中華人民共和國也從未統治過台灣，所以台灣絕非中華人民共和國的一部分。

外交部表示，台灣自1980年代中期起啟動由下而上的政治自由化及民主化轉型，並在1996年完成首次總統直選，確立行政及立法部門均由台灣人民透過民主程序選出的中華民國政府對台灣實施有效統治，並且是對外代表台灣的唯一合法政府；另中華民國台灣歷經2000年、2008年及2016年三次政黨輪替，持續鞏固台灣民主體制及主體意識，也充分展現台灣人民致力守護自由及民主體制的堅定意志。