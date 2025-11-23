影／明顯溫度差？高市G20見義總理「熱情相擁」 與李強疑「眼神交會」

20國集團（G20）峰會22日起在南非召開，日本與中國大陸關係緊張之際，外界特別關注雙邊領袖交流。日本首相高市早苗與中國國務院總理李強未見明顯互動，但日本媒體指出，在大合照時，兩人似乎有一瞬間眼神交會。

產經新聞報導，高市就任日本首相以來，首度於當地時間22日出席G20峰會，利用議程前後空檔與18名國家領袖及國際組織代表寒暄，會場上可見多名領袖主動上前與高市交談。

高市首度與義大利總理梅洛尼見面時更熱情地張開雙臂相擁致意；她也與歐盟執委會主席范德賴恩親切握手並交談。高市在合影前也與南韓總統李在明微笑握手並簡短交談。高市另與英國首相施凱爾舉行正式雙邊會談。

根據內閣副官房長官尾崎正直，高市也會見了土耳其、愛爾蘭、澳洲、加拿大、德國、芬蘭、法國、越南等多國領袖，以及非洲聯盟（AU）、世界銀行等代表。

另一方面，日中因「台灣有事」言論至今僵持，外界特別關注雙邊領袖在峰會上是否有交流，不過目前為止，高市與李強未能接觸。

但產經報導描述，在大合照前，高市與李強相距約2公尺時，似乎出現兩人一瞬間眼神相對的情況。

至於日中領袖是否可能在23日有所接觸，尾崎向隨行記者表示：「這種站著寒暄的臨時對話本來就不會事前協調，目前並沒有任何安排。」