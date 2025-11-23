反對日本「台灣有事」言論 中國動員邦交國表態

快訊

中央社／ 台北23日電

中日關係緊張持續之際，中國動員邦交國在相關議題上表態。中國外交部長王毅出訪塔吉克時提到，中方絕不允許日本右翼勢力開歷史倒車，絕不允許日本軍國主義死灰復燃。俄羅斯、敘利亞等國近期也針對台灣議題有所表態。

據中國官媒新華社報導，中國外交部長王毅近日出訪塔吉克，22日與塔吉克外長穆赫里丁（SirojiddinMuhriddin）會晤時提到，「中方絕不允許日本右翼勢力開歷史倒車，絕不允許外部勢力染指中國台灣地區，絕不允許日本軍國主義死灰復燃」，將與各方一道維護一個中國原則的國際共識，共同維護二戰勝利成果。

據新華社，穆赫里丁表示，塔方堅定不移恪守一個中國原則，堅定支持中方在台灣問題上的嚴正立場，堅定支持中方維護主權和領土完整、實現國家完全統一。

此外，其他中國邦交國也陸續針對台灣議題表態，包括緬甸、俄羅斯、敘利亞、吉爾吉斯共和國、烏茲別克、南非等國。

據中共駐緬甸大使館微信公眾號，緬甸國家國防與安全委員會新聞發言人、宣傳部副部長佐民吞22日對日本首相高市早苗涉台言論表示譴責，佐民吞指出，高市言論違反一個中國政策，鼓動台獨分裂勢力。並重申緬甸始終堅定奉行一個中國政策。

據新華社報導，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）20日在例行記者會上也表示，日方不僅不反省其近期言論的錯誤，而且在80年後的今天仍然拒不承認第二次世界大戰的結果。她又說，俄羅斯在台灣問題上的原則立場眾所周知、始終如一，俄方強烈譴責一些國家在台灣問題上的虛偽立場。

據中共黨媒人民日報18日報導，中國與敘利亞外長聯合聲明指出，敘方重申堅定恪守一個中國原則，承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國不可分割的一部分，支持中方維護國家主權、統一和領土完整，堅決反對任何勢力干涉中國內政。

外交部當時回應，對於中國政府持續在國際間透過誘拉他國，散播貶損台灣主權的荒唐言論，外交部予以嚴正譴責，並對敘利亞過渡政府屈從順應中國威權的行徑至表遺憾。

