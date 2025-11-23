快訊

美28點計畫「讓感恩節變俄國的」！佛里曼酸：川普值得張伯倫和平獎

穩起來…大摩將台積電（2330）目標價開到1688元！網酸：一路拜拜

喝了20年都看嘸…50嵐「神秘商標」到底啥意思 內行人解答了

日中關係對立升溫 北京日料業者嘆比疫情衝擊大

中央社／ 北京23日電
日中關係對立升溫，在北京開業的日本料理業者也受到牽連。示意圖／ingimage
日中關係對立升溫，在北京開業的日本料理業者也受到牽連。示意圖／ingimage

日中關係對立升溫，在北京一家全日預約制的高級日本料理店業者表示，店內生意受到牽連，約60位客人取消訂位，餐廳開了10年，這次是最難的一次，甚至比疫情衝擊還要大。

在今年是中國抗戰勝利80年的背景下，日中關係本就敏感，中國民間反日氛圍濃厚。日前，日本首相高市早苗在國會上說，若台灣有事，可能會構成日本的「存亡危機事態」，日中關係敏感神經再度緊繃，這番說法引起中國極度不滿，雙邊關係再度受到嚴重衝擊。

中國連日出招對日本施加多重壓力，除了加大文攻之外，還向中國公民發布避免赴日旅遊與留學預警，並再度暫停禁止日本水產品進口。

北京高級的日本料理店「東也壽司」老闆谷岡一幸向中央社表示，店家生意受到牽連，從11月中到12月初大約有15桌、共60位客人取消了訂位，而取消最多的客源是日本公司招待的中國人不來消費了。

谷岡一幸坦言，本來有預想到店內生意會受到政治環境影響，但是這一次是最困難的一次，餐廳開了10年，這次的影響導致生意比疫情時還要差。雙邊關係不好，對在中國的日本料理店業者影響很大。

被問及2023年核處理水事件也引起日中關係緊張，對比這次日相的說詞與核處理水排海的影響嚴重性，谷岡一幸指出，現在店內的水產有80%是用中國產的海鮮，20%是進口，日本水產受影響的那次未比現在嚴重。在中國消費低迷的情況下，又受到這次衝擊，明年是否還能繼續營業是未知。

中國在東京電力福島第一核電站處理水排海後，在2023年8月全面停止進口日本水產品。直到今年11月上旬才剛確認恢復日本產扇貝進口，又因事態突然急轉直下，中國再次叫停進口日本水產品。

谷岡一幸說，現在餐廳使用的鮪魚是從西班牙進口，扇貝是中國國產的，但是日本北海道的扇貝是最好的，受到這次風波影響又無法進到中國市場，無奈感嘆有許多中國消費者喜歡日本海鮮，這次又沒辦法品嚐到了。他也說，現在店內的魚缸空空如也，因為沒有客人預約，因此也暫停進貨。

記者問及，對於高市早苗上台執政的看法，以及希望這次事件如何落幕？谷岡一幸表示，每個國家都要保護自己的國家，「這個是理所當然的」，但雙方要冷靜地把外交關係處理好。而對於業者而言，沒辦法控制日中關係走向，但希望美食和友情不要分國籍。

高市早苗 台灣有事

延伸閱讀

李強、高市早苗出席G20峰會 暫未見明顯交流

賴清德大啖日本生魚片後 福島核食全解禁 醫怒批沒顧及國民情感

日本陸客真的全消失？網曝東京熱點空蕩蕩 達人搖頭曝真相

高市早苗「台灣有事」風波 彭博：遠因可追溯至「這女人」訪台

相關新聞

不斷升高對日武嚇 解放軍發布影片：一切就緒、等待東風

在日本首相高市早苗拒絕收回日前「台灣有事」談話後，中國大陸不斷升高對日本的文攻武嚇。解放軍新聞傳播中心旗下帳號《中國軍號...

升高對日威嚇？陸23日起連2周渤海黃海執行軍事任務

中國海事局再度發布航行警告稱，23日起至12月7日，連兩周在渤海海峽黃海北部部分水域範圍內執行軍事任務。此舉正值中日關係...

日中關係對立升溫 北京日料業者嘆比疫情衝擊大

日中關係對立升溫，在北京一家全日預約制的高級日本料理店業者表示，店內生意受到牽連，約60位客人取消訂位，餐廳開了10年，...

美智庫報告：嚇阻中共犯台 制裁可作為重要工具之一

美國智庫蘭德公司一份報告指出，嚇阻中國攻擊台灣是華府及其盟友安全規劃的核心焦點；像是制裁等經濟措施可作為嚇阻工具組合的重...

高市「台灣有事」論遲不撤回 大陸致函聯合國 嗆日涉台言論

日本首相高市早苗的「台灣有事」論遲不撤回，大陸駐聯合國代表傅聰致函聯合國祕書長古特雷斯，批評高市的言論，並警告稱，如日方膽敢武力介入台海局勢，將堅決行使聯合國憲章賦予的自衛權...

陸拒絕中日韓峰會 高市、李強在G20無互動

在日本首相高市早苗七日的「台灣有事可能構成日本的存亡危機事態」發言引發中日緊張升高後，日本共同社廿二日引述若干外交消息人士獨家報導，輪值下屆中、日、南韓首腦峰會的日本，向北京及首爾徵詢是否於明年一月舉行該峰會的意向，但已被中方拒絕。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。