不斷升高對日武嚇 解放軍發布影片：一切就緒、等待東風

聯合報／ 記者林則宏／即時報導

在日本首相高市早苗拒絕收回日前「台灣有事」談話後，中國大陸不斷升高對日本的文攻武嚇。解放軍新聞傳播中心旗下帳號《中國軍號》（China Military Bugle）繼21日在X等海外社區頻台發布題為「一切就緒」的影片後，22日再發布「Wait for the 『EastWind』 ]（「等待『東風』）的影片，而這已是《中國軍號》連續第六天發布帶威嚇意味的影片。

針對高市早苗日前涉台言論，北京當局連日施壓要求日方收回，但日方一直未予理會。中國駐日本大使館21日在X引述《聯合國憲章》中的「敵國條款」，並以中日語指出，若德義日等法西斯或軍國主義國家重施侵略政策，中國等聯合國創始成員國有權對其直接實施軍事行動。

中國常駐聯合國代表傅聰21日也致函聯合國秘書長古特瑞斯表示，在中方多次嚴正交涉和強烈抗議后，日方仍不思悔改，拒不撤回錯誤言論。如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。

《中國軍號》11月17日起已連續六日發布軍事威嚇影片。22日這則「等待東風」影片並無任何搭配的文字，只有共軍飛彈演訓畫面。環球網指出，《中國軍號》是中國人民解放軍新聞傳播中心官方帳號，提供有關中國軍事任務和國防發展的權威最新消息，並稱這支影片最後「導彈密集升空，給華夏兒女營造了滿滿的安全感」。

另，《中國軍網》、《人民海軍》、西部戰區、中部戰區、東部戰區、南部戰區、南部空軍、南海艦隊、中部空軍、北海艦隊等多個共軍官方帳號近日也密集在境內外發布威嚇影片。

其中，《中國軍網》22日發布的影片稱：「大子彈，量大管夠」。《人民海軍》22日則發布影片稱，「近日，東部戰區海軍某部以『複雜電磁環境＋突發特情處置』為背景，組織多科目連貫實施的實彈射擊訓練，全面檢驗部隊實戰化作戰能力，隨時準備遂行多樣化軍事任務。」《中國火箭軍》23日則發布主題為：「假如戰爭今天爆發」的影片。

另，中國海事局再度發布航行警告，11月23日16時至12月7日16時，在渤海海峽黃海北部劃定的區域內執行軍事任務，禁止駛入。禁航時間長達兩周。

面對中國持續升高武嚇，據共同社報導，鑒於日本周邊安全保障環境日益嚴峻，日本防衛相小泉進次郎22日到訪沖繩縣先島諸島時強調，加強包括南西諸島在內的防衛力很重要。小泉並前往航空自衛隊基地，視察雷達監控設施。這是小泉就任防衛相後首次到訪沖繩。

報導稱，小泉23日將視察陸自石垣駐地，下午前往日本最西端的與那國島並與當地首長會面。

解放軍各宣傳平台近日密集發布對日武嚇影片，《人民海軍》22日發布的影片稱，近日，東部戰區海軍某部跨晝夜展開實戰化訓練。（圖／取自《人民海軍》微信公眾號）
解放軍各宣傳平台近日密集發布對日武嚇影片，《人民海軍》22日發布的影片稱，近日，東部戰區海軍某部跨晝夜展開實戰化訓練。（圖／取自《人民海軍》微信公眾號）

高市早苗 台灣有事

