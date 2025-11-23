李強、高市早苗出席G20峰會 暫未見明顯交流

快訊

中央社／ 台北23日電

中日關係緊張之際，20國集團（G20）峰會當地時間22日起在南非召開。中國國務院總理李強與日本首相高市早苗均有出席峰會，但兩人未見有明顯互動交流。日前中國外交部重申，李強在G20峰會期間沒有與日本領導人會面的安排。

據香港01報導，李強進入峰會舉行場地後與多國領導人握手互動。由於航班和行程安排，高市早苗在峰會開始後才到場。

大合照環節時，高市早苗和李強均站在前排，中間隔了三個人，分別為歐洲聯盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）、歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）和印尼副總統吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka），李強與高市早苗拍照後各自離開，過程沒有交流。

共同社報導，李強和高市早苗能否借會議間隙等機會以非正式形式接觸實現對話備受關注。不過中國外交部20日重申，李強在G20峰會期間沒有與日本領導人會面的安排，還說「請日方自重」。

另據新華社報導，李強在峰會上發表講話指出，世界經濟再次面臨巨大挑戰，單邊主義、保護主義甚囂塵上，各種經貿限制和對立對抗增多。各方利益訴求存在差異、全球合作機制存在不足，是阻礙國際社會團結比較突出的原因。二十國集團應當正視存在的問題，探尋解決之道，推動各方重回團結協作的正軌。

李強還表示，面對治理困局，中國將帶頭堅持多邊主義，加快推動世界銀行、國際貨幣基金組織、世貿組織等機構改革，提升發展中國家話語權，構建更加公平開放的國際經貿秩序。中方將支持減緩發展中國家債務，與南非共同提出「支持非洲現代化合作倡議」，還將設立全球發展學院，推動各國共同發展。

高市早苗 台灣有事

