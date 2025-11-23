快訊

金馬62／范冰冰奪金馬影后！工作室「寶島影后」祝賀文秒刪 本尊親曝得獎心情

羅技MX Master 4滑鼠開箱！「早下班神器」配K980光能無線鍵盤 實測解除工作焦慮

老師難為／行政訴訟撤銷性騷懲處 教性平課要建安全框架

美智庫報告：嚇阻中共犯台 制裁可作為重要工具之一

中央社／ 華盛頓22日專電
圖為解放軍進行兩棲作戰搶灘訓練。路透
圖為解放軍進行兩棲作戰搶灘訓練。路透

美國智庫蘭德公司一份報告指出，嚇阻中國攻擊台灣是華府及其盟友安全規劃的核心焦點；像是制裁等經濟措施可作為嚇阻工具組合的重要元素，並結合外交、軍事等手段，盟友與夥伴也須共同參與，以發揮最大效力。

中共對台軍事威脅不斷，台海情勢備受各國關注。日本首相高市早苗日前表示，若「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」；這番言論引發中國強烈抨擊並對日採取經濟反制措施。

蘭德公司（RAND）11月初發布「中國突發事件的經濟嚇阻」（Economic Deterrence in a ChinaContingency）報告。內容寫道，嚇阻中國攻擊台灣是美國及其盟友安全規劃的核心焦點，這些規劃涵蓋軍事策略制定、與理念相近國家建立夥伴關係及衝突情境的兵推、模擬，像是制裁等經濟措施也是嚇阻工具的一部分。

這份報告探討了中國可能在未來3到6個月內封鎖或入侵台灣的想定情境，並討論美國、澳洲、日本及英國可能採取哪些經濟措施來嚇阻這類侵略行為，以及這些措施可能如何影響中國行動等。

報告指出，美國可以採取多種不同措施，若有充分證據顯示中國可能在未來3到6個月內犯台，美國有可能實施預防性制裁。而澳洲只有在認為中國的威脅攸關生存，或嚴重且不可逆地危及澳洲安全利益時，才會採取經濟嚇阻工具，且美國需要施壓，澳洲才會加入有意義的預防性行動。

報告分析，日本具有技術能力，能相對快速實施制裁，但要做出這項政治決定將會十分困難。日本會考量制裁有效性、中國報復、在中國的日本公民及資產的安全，也需要來自國際社會，特別是美國的壓力。

關於英國方面，報告認為，面對中國報復，英國經濟可能會承受高昂代價，但如果英國盟友，特別是美國，已形成強烈共識並施壓，英國可能也會對中國祭出嚴厲懲罰。

報告指出，評估預防性制裁效果的最大未知數也許就是中國的準備程度。儘管北京正在打造較不易受到外部壓力影響的經濟體，但中國經濟及就業仍高度仰賴出口。

報告分析，當危機看似可能在3到6個月內發生時，美國可採取的措施包括判斷預防性經濟措施是否可能對中國計畫的行動產生任何戰略效果，若答案是肯定的，就向中國發出訊號，表示將預先實施制裁和其他經濟措施。若中國仍持續推進計畫，就祭出金融制裁，尤其是針對中國主要銀行及中國的跨境銀行支付系統或其他能讓中國進行跨境支付的機制。

報告還建議，美國對中國占領台灣行動至關重要的商品實施出口管制；並確保盟友也參與相關經濟制裁。

報告寫道，光靠制裁不太可能達到嚇阻，但可作為嚇阻工具組合中的重要元素。最有效的方法仍是結合多種工具，除了制裁，還包括建立外交聯盟以對抗潛在侵略行為；進行可見且可信的軍事準備，表明中國將面臨一場艱難的戰鬥，以防北京達成目標，或即使中國成功攻占台灣，其本身也會遭到削弱。

高市早苗 台灣有事

延伸閱讀

高市早苗「台灣有事」風波 彭博：遠因可追溯至「這女人」訪台

高市早苗涉台言論延燒 王毅首發聲提3個「絕不允許」嗆日本

工人為反擊高市「自願無償加班」？中共黨媒評論挨轟 翻車文遭下架

中日關係緊張！日本團體首相官邸前抗議 籲高市早苗「不要煽動戰爭」

相關新聞

升高對日威嚇？陸23日起連2周渤海黃海執行軍事任務

中國海事局再度發布航行警告稱，23日起至12月7日，連兩周在渤海海峽黃海北部部分水域範圍內執行軍事任務。此舉正值中日關係...

陸拒絕中日韓峰會 高市、李強在G20無互動

在日本首相高市早苗七日的「台灣有事可能構成日本的存亡危機事態」發言引發中日緊張升高後，日本共同社廿二日引述若干外交消息人士獨家報導，輪值下屆中、日、南韓首腦峰會的日本，向北京及首爾徵詢是否於明年一月舉行該峰會的意向，但已被中方拒絕。

高市早苗涉台言論延燒 王毅首發聲提3個「絕不允許」嗆日本

日本首相高市早苗月初在國會「台灣有事」相關表態，引起北京方面高度不滿，雙方外交關係與經貿等各項交流急速降溫。時隔兩周，在...

高市「台灣有事」陸反彈 外交部：難解讀為日將協防台灣

日本首相高市早苗「台灣有事」言論，引發中日關係持續緊張。國安局表示，日中爭端短期難調和，日本雖不願爭端擴大，但也不願屈從...

高市早苗「台灣有事」風波 彭博：遠因可追溯至「這女人」訪台

彭博資訊解讀，當美國前眾院議長裴洛西在2022年8月訪台，引發中共後續軍演，將彈道飛彈射過台灣上空，落在日本專屬經濟海域...

美智庫報告：嚇阻中共犯台 制裁可作為重要工具之一

美國智庫蘭德公司一份報告指出，嚇阻中國攻擊台灣是華府及其盟友安全規劃的核心焦點；像是制裁等經濟措施可作為嚇阻工具組合的重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。