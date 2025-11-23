中日緊張 共軍23日起連兩週渤海黃海執行軍事任務
中日關係緊張持續之際，大連海事局發布航行警告，11月23日至12月7日一連兩週，在渤海海峽黃海北部部分水域範圍內執行軍事任務。
據中國海事局網站消息，大連海事局發布航行警告，11月23日下午4時至12月7日下午4時，渤海海峽黃海北部部分水域範圍內執行軍事任務，禁止駛入。
據公告，此次實彈射擊範圍為38-51.7N121-38.2E、38-34.2N121-38.2E、38-33.9N121-07.9E、38-48.2N121-14.1E連線區域。
該區域位於大連市以南，渤海與黃海交界的近海海域。
中日關係緊張之際，中國頻繁在黃海沿岸進行軍事活動，11月17日至19日一連3天，每天凌晨0時到晚上12時在黃海中部部分海域進行實彈射擊，11月18日至25日一連8天在黃海南部部分海域進行實彈射擊。
