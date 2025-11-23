中日緊張 共軍23日起連兩週渤海黃海執行軍事任務

在日本首相高市早苗七日的「台灣有事可能構成日本的存亡危機事態」發言引發中日緊張升高後，日本共同社廿二日引述若干外交消息人士獨家報導，輪值下屆中、日、南韓首腦峰會的日本，向北京及首爾徵詢是否於明年一月舉行該峰會的意向，但已被中方拒絕。

2025-11-23 00:00