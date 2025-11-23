中日緊張 共軍23日起連兩週渤海黃海執行軍事任務

快訊

中央社／ 台北23日電
圖／擷自京報網

中日關係緊張持續之際，大連海事局發布航行警告，11月23日至12月7日一連兩週，在渤海海峽黃海北部部分水域範圍內執行軍事任務。

據中國海事局網站消息，大連海事局發布航行警告，11月23日下午4時至12月7日下午4時，渤海海峽黃海北部部分水域範圍內執行軍事任務，禁止駛入。

據公告，此次實彈射擊範圍為38-51.7N121-38.2E、38-34.2N121-38.2E、38-33.9N121-07.9E、38-48.2N121-14.1E連線區域。

該區域位於大連市以南，渤海與黃海交界的近海海域。

中日關係緊張之際，中國頻繁在黃海沿岸進行軍事活動，11月17日至19日一連3天，每天凌晨0時到晚上12時在黃海中部部分海域進行實彈射擊，11月18日至25日一連8天在黃海南部部分海域進行實彈射擊。

高市早苗 台灣有事 中日關係

相關新聞

升高對日威嚇？陸23日起連2周渤海黃海執行軍事任務

中國海事局再度發布航行警告稱，23日起至12月7日，連兩周在渤海海峽黃海北部部分水域範圍內執行軍事任務。此舉正值中日關係...

陸拒絕中日韓峰會 高市、李強在G20無互動

在日本首相高市早苗七日的「台灣有事可能構成日本的存亡危機事態」發言引發中日緊張升高後，日本共同社廿二日引述若干外交消息人士獨家報導，輪值下屆中、日、南韓首腦峰會的日本，向北京及首爾徵詢是否於明年一月舉行該峰會的意向，但已被中方拒絕。

高市早苗涉台言論延燒 王毅首發聲提3個「絕不允許」嗆日本

日本首相高市早苗月初在國會「台灣有事」相關表態，引起北京方面高度不滿，雙方外交關係與經貿等各項交流急速降溫。時隔兩周，在...

高市「台灣有事」陸反彈 外交部：難解讀為日將協防台灣

日本首相高市早苗「台灣有事」言論，引發中日關係持續緊張。國安局表示，日中爭端短期難調和，日本雖不願爭端擴大，但也不願屈從...

高市早苗「台灣有事」風波 彭博：遠因可追溯至「這女人」訪台

彭博資訊解讀，當美國前眾院議長裴洛西在2022年8月訪台，引發中共後續軍演，將彈道飛彈射過台灣上空，落在日本專屬經濟海域...

美智庫報告：嚇阻中共犯台 制裁可作為重要工具之一

美國智庫蘭德公司一份報告指出，嚇阻中國攻擊台灣是華府及其盟友安全規劃的核心焦點；像是制裁等經濟措施可作為嚇阻工具組合的重...

