陸拒絕中日韓峰會 高市、李強在G20無互動

在日本首相高市早苗七日的「台灣有事可能構成日本的存亡危機事態」發言引發中日緊張升高後，日本共同社廿二日引述若干外交消息人士獨家報導，輪值下屆中、日、南韓首腦峰會的日本，向北京及首爾徵詢是否於明年一月舉行該峰會的意向，但已被中方拒絕。

陸方指日相「未能適切應對」

據報導，中國大陸透過外交管道告知相關國家，鑒於日相「未能適切應對」，因此無法應邀出席下屆中日韓峰會，且目前處於無法磋商其他具體舉行時間的情況。

消息人士表示，中日韓外長三月在東京會談時，雖就盡快於適當時機舉行三方峰會達成共識，但由於日本國會議程等原因，今年難以舉行。因此日本再向中韓探詢於明年一月舉行的可能性。

日方擬明年二月後促成峰會

該報導指出，中日韓峰會若能舉行，中國國務院總理李強屆時將訪日，有望成為中日關係正常化的契機。雖然已被北京拒絕，但主辦國日本仍計畫在明年二月後促成這場峰會。依大陸慣例，明年三月將召開全國人民代表大會，中日在日程的協調與安排工作上，預料將有所不便。

自高市七日在日本眾議院對「台灣有事」可能構成日本存亡危機事態，能出動自衛隊的發言後，中日關係急轉直下。

中日韓峰會於二○○八年首度舉行，主辦國的順序按日、中、韓輪值，日韓雖分別由首相及總統出席，但中方一向由國務院總理出席。該峰會屬不定期會議，至今曾因新冠肺炎疫情等各種中日韓三國的國內外因素未舉行，已停辦八次。

另一個值得關注的場景，高市廿二日參加在南非約翰尼斯堡舉行的年度廿國集團（Ｇ２０）峰會。她和代表中國國家主席習近平出席的李強是否會在該峰會期間會面備受關注。兩人在會場座位與拍領袖團體照時，中間都隔著其他三人，在媒體面前未見任何互動。

陸稱李強未安排會見高市

大陸外交部發言人毛寧廿日表示，李強沒有會見日方領導人的安排，並請日方自重。這是十月就任的高市首度以日相身分出席該峰會。日媒報導，她已確定的會談是和印度總理莫迪。