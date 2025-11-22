聽新聞
大陸抵制赴日 每周減逾70航班

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導

日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，中國官方抵制赴日旅遊，中國民用航空網廿一日發文指出，中國航司大面積調整日本航線。目前至少有中國東方航空、吉祥航空、春秋航空等九家航空公司減班，每周飛減少超過七十個飛日航班

以中國國際航空公司為例，重慶飛東京成田機場，十二月一日起，由每周七班減至四班；上海浦東機場飛大阪關西：十一月三十日起由每周廿一班減至十六班。

吉祥航空在冬春季航班中日航線最多每周單向飛航一一四班，目前已停止接受訂位的航班約百分之廿四。

四川航空取消原訂明年一月復航的成都天府機場飛札幌新千歲航線，原本每周三班全數取消。

陸方陸續祭出對日的反制行動，香港也跟進。香港明報昨天報導，香港教育局證實，以安全為由退出今年日本官方舉辦的「廿一世紀東亞青少年大交流計畫」，意即取消下月派中學生赴日交流。另外，有香港學校通知日方取消原定下月的高中訪港交流團。

香港教育局甄選的師生代表團，原定十二月七日赴日參加「廿一世紀東亞青少年大交流計畫」。教育局稱鑑於中國公民在日發生遇襲事件趨勢漸增，為確保師生安全，考慮後退出今年計畫。

報導指出，上述交流計畫是日本政府於二○○七年宣布推出，邀請鄰近國家或地區的青少年訪日，透過交流建立團結基礎，行程包括在當地家庭住宿、參與學校課堂、實地考察設施等。香港教育局會派員跟團，所需費用由日本政府負責。香港自二○○八年起獲邀，過去十七年間參加十三次。

高市早苗 台灣有事 香港 日本 教育局 成田機場 航班

