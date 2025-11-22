聽新聞
0:00 / 0:00

日「無核三原則」可能有變？ 陸IAEA代表稱日須嚴加管束

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導

面對日本政府可能放棄「無核三原則」，中國大陸常駐國際原子能總署（IAEA）代表李松在十一月理事會期間表示，「對這樣的日本，必須嚴加管束」。

「無核三原則」是日本政府基本核政策，其所指為「不擁有、不製造、不運進」核武器。

央視新聞報導，李松於十一月理事會期間表示，日本政府近期對於「無核三原則」表態模糊、語焉不詳，甚至暗示可能放棄「無核三原則」，為實現「核共用」打開方便大門，強化「延伸威懾」合作。

李松說，加上日本高官指稱不排除引進核潛艇，種種作為暴露日本政策重大負面轉向，釋放出危險訊號。

李松提到，日本長期製造、儲存遠超民用核能實際需求的鈈材料，其為「不擴散核武器條約」成員國中唯一掌握後處理技術、有能力提取武器級鈈、仍有可運行後處理設施的無核武器國家，國際原子能總署應嚴防核武器擴散，「對這樣的日本，必須嚴加管束」。

日本首相高市早苗十一日在日本眾議院爭取明年修改三份安保相關文件時，被問及是否堅持「無核三原則」時迴避明確表態，她說，「三份文件的修改工作即將開始，還沒有到由我來說明具體內容的階段」。

高市早苗 台灣有事 日本 無核 核三 文件

延伸閱讀

高市早苗涉台言論延燒 王毅首發聲提3個「絕不允許」嗆日本

工人為反擊高市「自願無償加班」？中共黨媒評論挨轟 翻車文遭下架

中日關係緊張！日本團體首相官邸前抗議 籲高市早苗「不要煽動戰爭」

共同社：日本探詢2026年1月與中韓峰會 已遭中方拒絕

相關新聞

高市早苗「台灣有事」風波 彭博：遠因可追溯至「這女人」訪台

彭博資訊解讀，當美國前眾院議長裴洛西在2022年8月訪台，引發中共後續軍演，將彈道飛彈射過台灣上空，落在日本專屬經濟海域...

高市早苗涉台言論延燒 王毅首發聲提3個「絕不允許」嗆日本

日本首相高市早苗月初在國會「台灣有事」相關表態，引起北京方面高度不滿，雙方外交關係與經貿等各項交流急速降溫。時隔兩周，在...

工人為反擊高市「自願無償加班」？中共黨媒評論挨轟 翻車文遭下架

中共黨媒光明日報昨天在頭版刊出評論，宣稱有工人為了回擊日本首相高市早苗的「挑釁」，申請每月無償多加5個班。文章引發中國網...

大陸抵制赴日 每周減逾70航班

日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，中國官方抵制赴日旅遊，中國民用航空網廿一日發文指出，中國航司大面積調整日本航線。目前...

日「無核三原則」可能有變？ 陸IAEA代表稱日須嚴加管束

面對日本政府可能放棄「無核三原則」，中國大陸常駐國際原子能總署（IAEA）代表李松在十一月理事會期間表示，「對這樣的日本...

大陸對日外交戰動員邦交國 王毅提3個不允許

大陸與日本爭端升溫，在導火線台灣議題上，大陸已開始動員其友邦發聲，包含緬甸、吉爾吉斯、烏茲別克、南非、獅子山、東加王國等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。