日「無核三原則」可能有變？ 陸IAEA代表稱日須嚴加管束

面對日本政府可能放棄「無核三原則」，中國大陸常駐國際原子能總署（IAEA）代表李松在十一月理事會期間表示，「對這樣的日本，必須嚴加管束」。

「無核三原則」是日本政府基本核政策，其所指為「不擁有、不製造、不運進」核武器。

央視新聞報導，李松於十一月理事會期間表示，日本政府近期對於「無核三原則」表態模糊、語焉不詳，甚至暗示可能放棄「無核三原則」，為實現「核共用」打開方便大門，強化「延伸威懾」合作。

李松說，加上日本高官指稱不排除引進核潛艇，種種作為暴露日本政策重大負面轉向，釋放出危險訊號。

李松提到，日本長期製造、儲存遠超民用核能實際需求的鈈材料，其為「不擴散核武器條約」成員國中唯一掌握後處理技術、有能力提取武器級鈈、仍有可運行後處理設施的無核武器國家，國際原子能總署應嚴防核武器擴散，「對這樣的日本，必須嚴加管束」。

日本首相高市早苗十一日在日本眾議院爭取明年修改三份安保相關文件時，被問及是否堅持「無核三原則」時迴避明確表態，她說，「三份文件的修改工作即將開始，還沒有到由我來說明具體內容的階段」。