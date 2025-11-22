聽新聞
0:00 / 0:00

大陸對日外交戰動員邦交國 王毅提3個不允許

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導

大陸與日本爭端升溫，在導火線台灣議題上，大陸已開始動員其友邦發聲，包含緬甸、吉爾吉斯、烏茲別克、南非、獅子山、東加王國等國都有所表態。中共政治局委員、外長王毅也在中亞聲稱「中國早日實現完全統一是海內外中華兒女共同心願」。

中共政治局委員王毅昨更提出三個「絕不允許」指出，中方絕不允許日本右翼勢力開歷史倒車，絕不允許外部勢力染指中國台灣地區，絕不允許日本軍國主義死灰復燃。並強調「將同各方一道維護一個中國原則的國際共識，共同維護二戰勝利成果」。

據中共駐緬甸大使館微信公眾號消息，緬甸國家國防與安全委員會發言人、宣傳部副部長佐民吞廿一日表示，緬甸政府注意到日本首相相關表態，就此闡明緬方立場，緬甸政府堅持一個中國政策，緬甸始終遵循和平共處五項原則，尊重中國主權和領土完整，並將一如既往支持中方維護國家統一的努力。俄羅斯、敘利亞都已有類似的表態。

大陸總理李強廿一日在南非與該國總統拉瑪佛沙會晤時，拉瑪佛沙表示南非堅定不移奉行一個中國政策，重申台灣是中國領土不可分割的一部分。

高市早苗 台灣有事 緬甸 日本 中共 南非 中方 王毅

延伸閱讀

高市早苗涉台言論延燒 王毅首發聲提3個「絕不允許」嗆日本

陸與吉爾吉斯外長首次戰略對話 吉方：恪守一中、支持聯大2758號決議

王毅通話伊朗外長 籲推動核問題重回對話談判

王毅：中國大陸願與歐盟商簽自貿協定 雙方不是對手

相關新聞

高市早苗「台灣有事」風波 彭博：遠因可追溯至「這女人」訪台

彭博資訊解讀，當美國前眾院議長裴洛西在2022年8月訪台，引發中共後續軍演，將彈道飛彈射過台灣上空，落在日本專屬經濟海域...

高市早苗涉台言論延燒 王毅首發聲提3個「絕不允許」嗆日本

日本首相高市早苗月初在國會「台灣有事」相關表態，引起北京方面高度不滿，雙方外交關係與經貿等各項交流急速降溫。時隔兩周，在...

工人為反擊高市「自願無償加班」？中共黨媒評論挨轟 翻車文遭下架

中共黨媒光明日報昨天在頭版刊出評論，宣稱有工人為了回擊日本首相高市早苗的「挑釁」，申請每月無償多加5個班。文章引發中國網...

大陸抵制赴日 每周減逾70航班

日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，中國官方抵制赴日旅遊，中國民用航空網廿一日發文指出，中國航司大面積調整日本航線。目前...

日「無核三原則」可能有變？ 陸IAEA代表稱日須嚴加管束

面對日本政府可能放棄「無核三原則」，中國大陸常駐國際原子能總署（IAEA）代表李松在十一月理事會期間表示，「對這樣的日本...

大陸對日外交戰動員邦交國 王毅提3個不允許

大陸與日本爭端升溫，在導火線台灣議題上，大陸已開始動員其友邦發聲，包含緬甸、吉爾吉斯、烏茲別克、南非、獅子山、東加王國等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。