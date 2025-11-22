聽新聞
大陸對日外交戰動員邦交國 王毅提3個不允許
大陸與日本爭端升溫，在導火線台灣議題上，大陸已開始動員其友邦發聲，包含緬甸、吉爾吉斯、烏茲別克、南非、獅子山、東加王國等國都有所表態。中共政治局委員、外長王毅也在中亞聲稱「中國早日實現完全統一是海內外中華兒女共同心願」。
中共政治局委員王毅昨更提出三個「絕不允許」指出，中方絕不允許日本右翼勢力開歷史倒車，絕不允許外部勢力染指中國台灣地區，絕不允許日本軍國主義死灰復燃。並強調「將同各方一道維護一個中國原則的國際共識，共同維護二戰勝利成果」。
據中共駐緬甸大使館微信公眾號消息，緬甸國家國防與安全委員會發言人、宣傳部副部長佐民吞廿一日表示，緬甸政府注意到日本首相相關表態，就此闡明緬方立場，緬甸政府堅持一個中國政策，緬甸始終遵循和平共處五項原則，尊重中國主權和領土完整，並將一如既往支持中方維護國家統一的努力。俄羅斯、敘利亞都已有類似的表態。
大陸總理李強廿一日在南非與該國總統拉瑪佛沙會晤時，拉瑪佛沙表示南非堅定不移奉行一個中國政策，重申台灣是中國領土不可分割的一部分。
