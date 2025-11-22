觀察站／高市言論 給中方看兩岸問題新思路

從中國大陸當前種種反制作為，應是鐵了心要日本撤回涉台言論並道歉。大陸這次的強硬出擊，遠因是中日歷史恩怨，核心才是台灣，印證解決台灣問題繞不開日本。而台灣選擇對日雪中送炭，則有脣亡齒寒之憂。

大陸一步步對日施壓，出乎日本內部甚至多國意料之外。昨天最新進展是致函聯合國並將函文作為大會正式文件散發給一九二個會員國，這是完善法律要件，「先禮後兵」，爭取多數會員國支持，一旦日本介入台海，大陸不必經聯合國安理會授權即可行使自衛權（武力打擊日本）。

這次是中日建交半個多世紀以來，大陸首度多次強烈警告日本，包括外交部指控日方此舉是侵略戰爭，解放軍甚至恐嚇日本全國將淪為戰場。對照近年緊張的兩岸關係、民進黨政府再怎麼被罵搞台獨，大陸也只對台灣個別政治人物批判。

從此次高市早苗的「涉台言論」，大陸更加堅定，日本是兩岸統一的「絆腳石」，台灣問題看似中國內戰遺留的內部問題，但最終仍要在國際層面解決。而高市之論可能也給予了大陸解決台灣問題的新思路，台灣有事，日本一旦介入，日本將成大陸「優先」處理的對象。

直白說，日本與台灣不同，對台採非和平方式統一終究會傷害到無辜的台胞，但打日本卻能毫無顧忌的新仇舊恨一起算，解決了日本，兩岸問題自然水到渠成。

日本則認為，中國一旦統一台灣，日本想要重回昔日強國之林將難上加難，日本的影響力恐將完全限縮在其四個島內。日本一心想要「國家正常化」（自衛隊改成國防軍），在美日同盟的背書下，軍事擴張、意圖廢除無核三原則、插足南海，撐腰台灣等，都在逐一嘗試並低調實踐。

對台灣而言，從賴總統、外交部到陸委會都在積極聲援日本，林佳龍說，關鍵時刻要支持日本。民進黨政府面對大陸近年對台的極限施壓，當下與日本自是同仇敵愾、抱團取暖。但背後更深層的考量是「脣亡齒寒」的擔憂：日本絕不能退縮，不能屈服於大陸。

儘管大陸政經軍實力已非昔比，但對日動武仍屬下策，此次對日強硬，更多是對日本「敲打」（警告批評）或可看成一次對內與對外的壓力測試：了解大陸內部的反制動員能量，也探知日本底線，以及全球、尤其是美國反應。