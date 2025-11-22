聽新聞
0:00 / 0:00

高市「台灣有事」陸反彈 外交部：難解讀為日將協防台灣

聯合報／ 記者周佑政李人岳／台北報導
英國首相施凱爾（左）廿二日出席南非約翰尼斯堡年度廿國集團（G20）峰會時，和首度以首相身分參加的日相高市早苗（中）及芬蘭總統史塔布（右）交談。（路透）
英國首相施凱爾（左）廿二日出席南非約翰尼斯堡年度廿國集團（G20）峰會時，和首度以首相身分參加的日相高市早苗（中）及芬蘭總統史塔布（右）交談。（路透）

日本首相高市早苗台灣有事」言論，引發中日關係持續緊張。國安局表示，日中爭端短期難調和，日本雖不願爭端擴大，但也不願屈從霸權。外交部則指出，日本政府迄今在「台灣有事」議題持續採取「戰略模糊」，本次高市答辯內容尚難直接解讀為「日本將協防台灣」。

立法院外交及國防委員會明天將邀國安局、外交部報告「日本首相高市早苗『台灣有事說』及『安保三文件修正』對區域安全及台海穩定的情勢研析」並備詢。

外交部報告指出，高市在國會針對「存立危機事態」進行答辯，基本上仍遵循日本政府既定立場答詢，惟以首相身分在國會殿堂，並就所謂「台灣有事」事態做出較明確陳述，似有意藉此提高對中國的嚇阻，然引發部分輿論質疑高市首相發言似逾越歷代政府見解，並引起中方強烈反彈。

外交部表示，日本政府迄今在「台灣有事」議題持續採取「戰略模糊」，對於是否構成「存立危機事態」一律以「須依個別情況綜合判斷而定，難以一概而論」之說明，並未明確回應。實務上，所謂「台灣有事」牽涉的範圍及階段甚廣，若台海發生衝突，日本政府決策除涉及高度政治判斷外，也將受美國態度及日本社會輿情等諸多因素影響，因此本次高市答辯內容尚難直接解讀為「日本將協防台灣」。

至於台日關係前景，外交部說，當前日本輿論普遍友台，重視台海和平穩定及促進台日友好交流已為日本政界普遍共識。高市政權內閣閣員多為長期與我互動密切的政要，今後我方宜善用 「高市內閣」友台力量推升台日關係，同時持續多方布局，強化經營國會各黨派人脈，確保日本友我力量得以持續穩定推動台日關係發展。

國安局送至立院的書面報告指出，日中爭端短期難調和，日本雖不願爭端擴大，然也不願屈從霸權，可能採取堅定立場、尋求溝通原則應對，中共或持續操作「經貿脅迫、輿論操作、灰帶侵擾」等作為，並拉攏日本在野黨、製造內部分化，以及「以商逼官」，對高市內閣進行施壓。

代表中國大陸國家主席習近平出席南非約翰尼斯堡年度廿國集團（ G20 ）峰會的中國國務院總理李強（左），廿二日在會場與法國總統馬克宏握手寒暄。（路透）
代表中國大陸國家主席習近平出席南非約翰尼斯堡年度廿國集團（ G20 ）峰會的中國國務院總理李強（左），廿二日在會場與法國總統馬克宏握手寒暄。（路透）

高市早苗 台灣有事 日本 外交部 台日關係 國安局

延伸閱讀

高市早苗涉台言論延燒 王毅首發聲提3個「絕不允許」嗆日本

工人為反擊高市「自願無償加班」？中共黨媒評論挨轟 翻車文遭下架

中日關係緊張！日本團體首相官邸前抗議 籲高市早苗「不要煽動戰爭」

共同社：日本探詢2026年1月與中韓峰會 已遭中方拒絕

相關新聞

高市早苗「台灣有事」風波 彭博：遠因可追溯至「這女人」訪台

彭博資訊解讀，當美國前眾院議長裴洛西在2022年8月訪台，引發中共後續軍演，將彈道飛彈射過台灣上空，落在日本專屬經濟海域...

高市早苗涉台言論延燒 王毅首發聲提3個「絕不允許」嗆日本

日本首相高市早苗月初在國會「台灣有事」相關表態，引起北京方面高度不滿，雙方外交關係與經貿等各項交流急速降溫。時隔兩周，在...

工人為反擊高市「自願無償加班」？中共黨媒評論挨轟 翻車文遭下架

中共黨媒光明日報昨天在頭版刊出評論，宣稱有工人為了回擊日本首相高市早苗的「挑釁」，申請每月無償多加5個班。文章引發中國網...

大陸抵制赴日 每周減逾70航班

日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，中國官方抵制赴日旅遊，中國民用航空網廿一日發文指出，中國航司大面積調整日本航線。目前...

日「無核三原則」可能有變？ 陸IAEA代表稱日須嚴加管束

面對日本政府可能放棄「無核三原則」，中國大陸常駐國際原子能總署（IAEA）代表李松在十一月理事會期間表示，「對這樣的日本...

大陸對日外交戰動員邦交國 王毅提3個不允許

大陸與日本爭端升溫，在導火線台灣議題上，大陸已開始動員其友邦發聲，包含緬甸、吉爾吉斯、烏茲別克、南非、獅子山、東加王國等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。