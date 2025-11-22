聽新聞
高市早苗「台灣有事」風波 彭博：遠因可追溯至「這女人」訪台

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
日本首相高市早苗。圖／法新社
彭博資訊解讀，當美國前眾院議長裴洛西在2022年8月訪台，引發中共後續軍演，將彈道飛彈射過台灣上空，落在日本專屬經濟海域，掀起後續一連串的連鎖反應，也為日前日相高市早苗台灣有事」的發言風波埋下遠因。

前日本防衛省官員荻宏人（音譯）說，當中共的飛彈落在日本專屬經濟海域，已為日本民眾敲響警鐘，到2022年底，日本公眾已堅定支持修改日本的安保策略。

時序快轉到今日，日本的國防產業，已成日本這個亞洲第二大經濟體數一數二活躍的領域。從裴洛西訪台的風波，日本廣泛體認到台灣在其安全情勢扮演要角。日相高市早苗日前脫口，「台灣有事」構成日本的存亡危機事態，引發北京強烈不滿。

荻宏人說，2022年2月，俄羅斯全面入侵烏克蘭，掀起日本公眾議論中國會對台灣採取什麼行動，裴洛西訪台更推了一把，使日本將中國視為「實質安全威脅」。

任職於日本智庫地經學研究所（IOG）的遠藤直子說，2022年的風波，也讓日企開始設立聚焦於經濟安全的部門。IOG調查顯示，2024年初，已有逾38%的日企設有相關部門。

裴洛西訪台時，心中肯定不會想到這會牽動日本國防，但影響早已發酵。遠藤直子說：「未來當我們回顧2022年」，「會將其視為新時代的開端」。

彭博資訊解讀，美國前眾院議長裴洛西（圖）三年前訪台，為今年日相高市「台灣有事」的發言風波埋下遠因。路透
