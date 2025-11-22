中日關係緊張！日本團體首相官邸前抗議 籲高市早苗「不要煽動戰爭」
日本首相高市早苗11月初在國會指「台灣有事」或構成日本「存亡危機事態」，暗示可行使集體自衛權，引發中方怒火，掀起外交風暴。日本市民團體11月21日（周五）在日本首相官邸前舉行抗議集會。參加者配合太鼓聲，高喊「高市首相不要煽動戰爭」、「立即撤回言論」的口號。
共同社報導，集會組織者指出，「（高市）該言論增加日中衝突的風險」。示威現場亦有民眾舉著寫有「和平至上」、「不要讓日本陷入危險」等標語牌。
高市早苗早前發表的涉台言論引發中國不滿，陸方外交部、教育部、文旅部等接連發布赴日預警，提醒民眾謹慎前往日本旅遊、留學。繼大陸12間航空公司宣布免費退改機票，中國多間大型旅行社已暫停銷售日本旅遊行程。
中國常駐聯合國代表傅聰11月21日致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），就日本首相高市早苗此前發表的涉台言論闡明中方立場，稱如果日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方勢堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。
延伸閱讀：
影片瘋傳！高市早苗31年前質問村山富市 憑什麽代表日本向中國道歉
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言