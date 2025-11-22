共同社：日本探詢2026年1月與中韓峰會 已遭中方拒絕
共同社今天報導，日本政府曾向中國、韓國探詢明年1月進行峰會的可能性，不過已遭到中國拒絕。報導提及，近期日本首相高市早苗「台灣有事」答詢影響至3國合作關係。
共同社報導指出，因為日本首相高市早苗在國會關於「台灣有事」答詢，近期中國立場強硬，不僅呼籲民眾暫停赴日旅遊，還停止日本水產品進口；中國也通知韓國，原訂24日舉行的中日韓文化部長會議延期。
這次事件的影響擴大到日本、中國、韓國3方之間，報導指出，日本因國會日程等因素難以在今年內舉行峰會，因此私下向中、韓探詢明年1月召開的可能性。
不過根據多名外交消息人士透露，中國已經拒絕，在連日後具體舉辦時間都無法協商的情況下，是否能成功舉行峰會還是未知數。
中國透過外交管道向相關國家表示，「因為日本首相未做出適當因應，因此無法參加峰會」。韓聯社也引述共同社報導，並分析指出「相關國家」有可能是指韓國。
