陸旅團取消行程！日業者憂業績衝擊 東京店家淡定「業績未下滑」

中國與日本發生外交爭端，並在本月中旬起建議公民不要赴日旅遊後，東京部分店家不以為意，不過以中國遊客為主要客源的旅宿業者已陸續接到取消通知，並對此感到擔憂。

日本首相高市早苗本月初有關「台灣有事」（台灣發生緊急事態）的發言引發北京當局不滿。中方已就此召見大使表達抗議。兩國外交關係變得緊繃之際，中方本月中旬以「治安不佳」為由，提醒公民暫時避免赴日。

法新社報導，北京當局發出旅遊警示後，日本零售與觀光類股隨即重挫，多數至今仍未回升。

這也讓外界擔心會影響日本精品店、餐飲業、旅遊業者。

然而，東京的店家大多不為所動。

東京都淺草地區一間珠寶店店長伊藤椎名表示，「因為中國顧客變少，當地消費者較容易來購物，所以我們的業績並未下滑」。淺草是日本的觀光勝地，伊藤一半的顧客為中國遊客。

日本許多觀光與零售業者高度依賴中國旅客，而且據日本政府觀光局（JNTO）統計，中國觀光客在日本消費的平均金額，比來自其他地區的旅客高出22%。

在東京高級的銀座地區，一間於社群媒體爆紅的烏龍麵店店長山本由紀表示，自中國發布旅遊警示後這幾天，他發現營收並未立即受影響。

他估計平時排隊等候的饕客，約有一半是中國觀光客。他也說，「當然，如果客人變少，對店家而言令人失望，但仍有日本常客固定來訪，所以我們不會太過擔心。」

根據日本官方統計，中國為日本最大旅客來源國，今年1月到9月約有750萬中國遊客造訪日本，占日本所有外國遊客的1/4。受到日圓疲軟吸引，中國遊客在今年第3季於日本的消費總額相當於37億美元。

儘管東京部分店家對於旅遊警示相當淡定，但高度依賴中國旅客的日本飯店，則已感受到影響。

像是日本愛知縣老字號飯店蒲郡旅館社長竹內惠子指出，「相繼接獲中國旅行社的取消。我們平時接待的客人有50%到60%為中國遊客」。

她憂心地說，「我希望情況能快點平息，但看來還需要時間。」

上海一間旅行社經理吳偉國表示，「最受影響的是團體旅遊」，他90%的中國旅遊團客戶都要求取消赴日行程並退費。

根據官方統計，去年只有近12%的中國遊客是以團體旅遊方式造訪日本，遠低於2015年的43%左右。

吳偉國表示，這場爭端不會阻止中國旅客嚮往東京，「他們認為日本的服務品質高，購物價格合理…中國人還是會想去日本。」

彭博報導，市場與日本首相高市早苗的蜜月期消褪，過去一週東京上市股票的市值蒸發約1270億美元，日圓與日本公債也大幅下跌。

儘管消費者有理由歡迎高市所啟動新冠疫情以來最大規模的增支計畫，但投資人擔心可能會超出日本財政可承受能力，同時也憂慮日本央行短期內提高利率以抑制通膨的可能性變得更低。

在經歷完高市早苗上月登台之初帶動的一波上漲後，日經225指數本週收盤下跌3.5%；東證股價指數則下跌1.8%。整體日股本週市值蒸發約20兆日圓，約合1270億美元。日本當前還因高市的挺台發言陷入與中國的外交爭端，同樣對股市構成風險。

與此同時，日本政府公債市場偏好做空的投資人，開始將目光從超長天期公債，轉向5年至10年區間的潛在機會。

根據日本證券業協會最新數據，包括銀行、保險公司及海外帳戶在內的主要投資者，已將他們對10年期日本公債（JGB）的淨買入力度減至2023年10月以來的最低，如此就推升日本公債的殖利率，進而提高日本政府的融資成本，然日本本身已然背負沉重的債務負擔。