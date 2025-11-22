宋濤：解決台灣問題是中國人自己的事 絕不容許日本等外部勢力干涉

中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤日前表示，兩岸同胞要在捍衛抗戰和台灣光復成果中守護共同家園。「解決台灣問題是中國人自己的事，我們絕不容許日本等外部勢力干涉，任何外部勢力膽敢挑釁，必將自取滅亡。兩岸同胞都是中國人，要在銘記歷史中推進統一大業，在捍衛抗戰和台灣光復成果中守護共同家園，在兩岸融合發展中增進同胞福祉。」

大陸央視新聞報導，以「銘記歷史、捍衛成果、守護家園、開創未來」為主題的第五屆「攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動」，日前在四川成都舉行。海峽兩岸有關方面、黨派團體負責人和代表，專家學者及台胞台青代表200多人參加活動。

中國國民黨前主席洪秀柱和台灣知名作家藍博洲、兩岸青年代表致辭表示，兩岸血脈、文化、情感的聯結，是任何外力割不斷的。身為中華兒女，兩岸同胞要以史為鑑，堅守民族大義，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，加強兩岸交流合作，共創民族復興偉業。

洪秀柱指出，「身為中華兒女，我們要有歷史的清醒，也要有未來的擔當，唯有拒絕分裂才能夠守住和平，唯有堅定團結才能夠迎向復興。我們講同樣的語言、寫同樣的文字、過同樣的節日、敬同樣的祖先，這樣的聯結是任何的勢力、任何的外力都割不斷的。」

在活動開始前，宋濤還會見了參加活動的台灣嘉賓代表。