快訊

立法院通過「李四川條款」引關注 本尊說話了

三重毒蟲持鐵棍隨機攻擊路人 6旬無辜夫妻受傷

大苑子董座登門道歉！石虎柳丁農友認「誤會已解」：今年不會賣他們柳丁

宋濤：解決台灣問題是中國人自己的事 絕不容許日本等外部勢力干涉

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤日前表示，解決台灣問題是中國人自己的事，我們絕不容許日本等外部勢力干涉，任何外部勢力膽敢挑釁，必將自取滅亡。中國台灣網
中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤日前表示，解決台灣問題是中國人自己的事，我們絕不容許日本等外部勢力干涉，任何外部勢力膽敢挑釁，必將自取滅亡。中國台灣網

中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤日前表示，兩岸同胞要在捍衛抗戰和台灣光復成果中守護共同家園。「解決台灣問題是中國人自己的事，我們絕不容許日本等外部勢力干涉，任何外部勢力膽敢挑釁，必將自取滅亡。兩岸同胞都是中國人，要在銘記歷史中推進統一大業，在捍衛抗戰和台灣光復成果中守護共同家園，在兩岸融合發展中增進同胞福祉。」

大陸央視新聞報導，以「銘記歷史、捍衛成果、守護家園、開創未來」為主題的第五屆「攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動」，日前在四川成都舉行。海峽兩岸有關方面、黨派團體負責人和代表，專家學者及台胞台青代表200多人參加活動。

中國國民黨前主席洪秀柱和台灣知名作家藍博洲、兩岸青年代表致辭表示，兩岸血脈、文化、情感的聯結，是任何外力割不斷的。身為中華兒女，兩岸同胞要以史為鑑，堅守民族大義，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，加強兩岸交流合作，共創民族復興偉業。

洪秀柱指出，「身為中華兒女，我們要有歷史的清醒，也要有未來的擔當，唯有拒絕分裂才能夠守住和平，唯有堅定團結才能夠迎向復興。我們講同樣的語言、寫同樣的文字、過同樣的節日、敬同樣的祖先，這樣的聯結是任何的勢力、任何的外力都割不斷的。」

在活動開始前，宋濤還會見了參加活動的台灣嘉賓代表。

高市早苗 台灣有事 宋濤

延伸閱讀

成都見洪秀柱 陸國台辦主任宋濤再批高市：兩岸同胞要粉碎外來干涉

嗆輪不到高市早苗對台海指手畫腳 洪秀柱：中華民族有智慧處理好兩岸

張榮恭會宋濤國共對話 重申九二共識基礎推動兩岸關係

國民黨副主席張榮恭晤國台辦宋濤 稱「兩岸和平關鍵在九二共識」

相關新聞

宋濤：解決台灣問題是中國人自己的事 絕不容許日本等外部勢力干涉

中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤日前表示，兩岸同胞要在捍衛抗戰和台灣光復成果中守護共同家園。「解決台灣問題是中國人自己的...

新加坡後第二個東協國家對中日僵局發聲 緬甸：支持中方維護統一努力

據微信公眾號「中國駐緬甸大使館」消息，11月21日，緬甸國家國防與安全委員會新聞發言人、宣傳部副部長佐民吞就日本首相高市...

「鐘聲」再警告：如日本拒不悔改 中方不得不採取更嚴厲堅決反制措施

針對日本首相高市早苗在國會中以涉及日本存亡危機事態為由，可能武力介入台海局勢的言論，大陸《人民日報》今天再在三版顯著版面...

日暗示放棄無核三原則 陸駐原能署代表：對這樣的日本，必須嚴加管束

據央視新聞客戶端昨晚發布消息，11月21日，國際原子能總署11月理事會期間，大陸常駐國際原子能總署代表李松大使針對日本「...

知華派開嗆「電視上的中國通全是老古董 2025年的中國你們懂甚麼？」

前東京都知事、國際政治學者舛添要一（76歲）在21日更新的YouTube頻道中，針對最近因為首相高市早苗「台灣有事」發言...

傅聰致函古特雷斯：如日本膽敢武力介入台海，將行使聯合國憲章自衛權

據中國大陸常駐聯合國代表團網站當地時間21日傍晚6時訊息，中國常駐聯合國代表傅聰當地時間21日致函聯合國秘書長古特雷斯，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。