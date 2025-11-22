新加坡後第二個東協國家對中日僵局發聲 緬甸：支持中方維護統一努力

據微信公眾號「中國駐緬甸大使館」消息，11月21日，緬甸國家國防與安全委員會新聞發言人、宣傳部副部長佐民吞就日本首相高市早苗近期涉台錯誤言論回應媒體提問。佐民吞表示，緬甸政府堅持一個中國政策， 尊重中國主權和領土完整，並將一如既往支持中方維護國家統一的努力。

同為東協國家成員之一的新加坡總理黃循財，在11月19日率先對中日陷入僵局的關係，在出席彭博「新經濟論壇」時表示，希望雙方能夠放下歷史成見，設法緩解緊張局勢。緬甸成為繼新加坡之後第二個對中日僵局發聲的東協家，但相較於新加坡謹慎保持中立，未傾向任何一方的說法，緬甸的立場則明顯站隊中方。

佐民吞表示，緬甸政府注意到日本首相相關表態，就此闡明緬方立場如下:一、緬甸政府堅持一個中國政策。代總統敏昂萊大將在與中國領導人會晤時已多次明確重申這一立場。二、中緬兩國是友好鄰邦，正攜手共建全面戰略夥伴關係，致力於建構命運共同體。緬甸政府高度重視並珍惜這段關係。三、緬甸始終遵循和平共處五項原則，尊重中國主權和領土完整，並將一如既往支持中方維護國家統一的努力。