「鐘聲」再警告：如日本拒不悔改 中方不得不採取更嚴厲堅決反制措施

針對日本首相高市早苗在國會中以涉及日本存亡危機事態為由，可能武力介入台海局勢的言論，大陸《人民日報》今天再在三版顯著版面刊登一篇是為「一意孤行抑或回歸理性，日本再次面臨抉擇」的「鐘聲」評論員文章，文中警告，高市早苗的錯誤言行已毒化中日關係，正迫使日本民眾為其政治野心付出代價。如果日方拒不悔改甚至一錯再錯，中方將不得不採取更嚴厲堅決的反制措施。

文章一開頭就指出，為了一己政治私慾而置國家前途和世界和平穩定於不顧，高市早苗的錯誤言行正將日本引入好戰必亡的危險境地

它稱，高市早苗妄稱「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」，暗示武力介入台灣問題可能性，並在中方嚴正交涉後拒不改正。這項錯誤行徑嚴重違反國際關係基本準則，引發國際社會對日本戰略走向的擔憂和警惕，其負面影響已開始波及日本經濟社會。

它稱，有日本媒體直言指出，「高市首相的存在本身就是日本的存亡危機。」這一論點揭示了高市早苗作為右翼政客的危險所在——她的執政方向，正將日本引入好戰必亡的危險境地。

文章指出，高市早苗在台灣問題上的錯誤言行，是對中國內政的粗暴干涉，是對國際法和國際關係基本準則的嚴重背離，也是對地區乃至世界和平穩定的破壞。日本作為二戰戰敗國，理應嚴格遵守「和平憲法」、堅持永不再戰，這才是對歷史、對世界應有的負責態度。然而，高市早苗卻在中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年這一重要年份，公然對中國發出武力威脅，這不僅毫無對歷史的敬畏，更是對和平的公然挑戰。這種為了一己政治私慾而置國家前途和世界和平穩定於不顧的政客，最終只會害己害國，危害世界。

評論認為，高市早苗拿台灣問題做文章，背後有其政治算計。日方有識之士犀利指出，高市早苗明顯存在一種政治盤算，即透過持續炒作「中國威脅論」和「警惕中國論」鞏固支持基礎，以強硬姿態穩定基本盤。她全面繼承甚至激進發揮日本右翼政客的「政治遺產」，把嚴肅的國家政策異化為個人政治表演的工具，把事關中日關係根基的台灣問題當作謀求私利的籌碼。這種將本國前途命運捆綁在個人政治野心上的做法，只會把日本帶入歧途，把自己碰得頭破血流。

它稱，高市早苗的頑固立場，暴露了日本右翼勢力的持續抬頭和軍國主義思想的不散陰魂。二戰後，《波茨坦公告》明確規定日本「禁止重新武裝」，日本「和平憲法」也確立了「專守防衛」原則。然而，日本右翼勢力不斷尋求突破束縛，從大幅增加防衛預算到謀求發展進攻性武器，再到圖謀放棄「無核三原則」，在強軍擴武的道路上越走越遠。高市早苗渲染所謂「存亡危機」，實質上是為推進軍事鬆綁、修憲擴軍尋找藉口。這種危險動向是戰後國際秩序的嚴重挑戰，將把日本民眾再次置於兵兇戰危的險境。

文章指出，高市早苗的錯誤言行已毒化中日關係，正迫使日本民眾為其政治野心付出代價。中國是日本最大貿易夥伴、第二大出口對象國和最大進口來源國。如果日方拒不悔改甚至一錯再錯，中方將不得不採取更嚴厲堅決的反制措施。

它提到，根據彭博社通報，受日本財政狀況前景及高市早苗涉台錯誤言行引發的中日關係震盪等因素影響，資本市場避險情緒明顯上升，「拋售日本」交易活躍。日本經濟學家估計，如果赴日中國遊客數量大幅下降，日本國內生產毛額恐被拉低0.36%，經濟損失合計高達2.2兆日圓（約1,000億元人民幣），將給本已步履維艱的日本經濟帶來進一步衝擊。

評論最後提到，80年前，《波茨坦公告》向日本發出警示：「時機業已到來，日本必須決定一途：其將繼續受其一意孤行計算錯誤而將日本帝國陷於完全毀滅之境之軍人統制？抑或走向理智之路？」今日重讀，此言依然聾發聵。以史為鑑，日本右翼政客若繼續執迷不悟，等待他們的，必將是好戰必亡的歷史結局。