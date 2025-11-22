日暗示放棄無核三原則 陸駐原能署代表：對這樣的日本，必須嚴加管束

據央視新聞客戶端昨晚發布消息，11月21日，國際原子能總署11月理事會期間，大陸常駐國際原子能總署代表李松大使針對日本「無核三原則」和福島核污染水排海等議題闡述中方立場。他表示，日本政府近期暗示有可能放棄「無核三原則」，日方高官也聲稱不排除引進核子潛艇。凡此種種，都充分揭露了日方政策的重大負面轉向，釋放出危險訊號。他強調，日本長期製造、儲存遠超民用核能實際需求的鈽材料，是《不擴散核武器條約》成員國中唯一有能力提取武器級鈽的無核武國家。對這樣的日本，必須嚴加管束。

李松指出，日本自詡為「和平國家」，宣稱要建立無核武世界。但日方近期軍事安全動向在國際上引起高度關注。日本政府對「無核三原則」表態模糊，語焉不詳，甚至暗示有可能放棄「無核三原則」，為實現「核共享」安排打開方便之門，並大舉強化「延伸威懾」合作。日方高官也聲稱不排除引進核子潛艇。

他表示，凡此種種，都充分揭露了日方政策的重大負面轉向，釋放出危險訊號。如果日本想重走軍國主義的老路，背棄和平發展承諾，破壞戰後國際秩序，國際社會絕對不會允許。

李松強調，眾所周知，日本長期製造、儲存遠超民用核能實際需求的鈽材料，是《不擴散核武器條約》成員國中唯一掌握後處理技術、有能力提取武器級鈽、且仍有可運行後處理設施的無核武國家。對這樣的日本，必須嚴加管束。

他指出，我們強烈敦促日方恪守「無核三原則」和國際核不擴散義務，給國際社會一個乾脆明確的交代。國際原子能總署應繼續發揮重要作用，嚴防核武擴散。

另關於日本福島核災及核污染水排海問題，李松也指出，14年前在日本福島發生的嚴重核事故，既是天災，更是人禍。福島核災電廠的後續處置進程一直受到高度關注。日本政府罔顧國際社會特別是周邊國家和人民的強烈反對，執意推動核污染水排海，中方始終堅決反對。

他表示，為確保日方排海行徑不對海洋環境和人類健康造成長期危害，中方堅定有力地支持國際原子能總署建立並持續強化對日國際監測。福島核電廠的設施退役和放射性廢棄物管理仍面臨巨大技術挑戰和安全風險，國際社會須持續關注。

李松最後並敦促日方以高度負責的態度、公開透明的方式妥善處理上述問題，杜絕核安全隱憂。國際原子能總署有必要對上述問題保持長期審議。