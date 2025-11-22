快訊

日職／新球季穿上西武73號 林安可：挑戰日職由衷開心

酸高市府嗆告「有夠暖」！陳菁徽再指多位綠委交往月世界垃圾山主嫌

聽新聞
0:00 / 0:00

傅聰致函古特雷斯：如日本膽敢武力介入台海，將行使聯合國憲章自衛權

聯合報／ 記者黃國樑/即時報導
大陸駐聯代表傅聰致函聯合國秘書長古特雷斯，就日本首相高市早苗錯誤言論闡明中國立場。圖／取自央視新聞
大陸駐聯代表傅聰致函聯合國秘書長古特雷斯，就日本首相高市早苗錯誤言論闡明中國立場。圖／取自央視新聞

據中國大陸常駐聯合國代表團網站當地時間21日傍晚6時訊息，中國常駐聯合國代表傅聰當地時間21日致函聯合國秘書長古特雷斯，就日本首相高市早苗涉華錯誤言行闡明中國政府立場。他表示，高市早苗相關言論嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞戰後國際秩序。他強調，如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。

據中方發布消息，該函將作為聯合國大會正式文件，向全體會員國散發。

傅聰在致函中表示，日本首相高市早苗在國會答辯時公然發表涉台露骨挑釁言論。這是1945年日本戰敗以來日方領導人首次在正式場合鼓吹所謂「台灣有事就是日本有事」並與行使集體自衛權相關聯，首次在台灣問題上表達試圖武裝介入的野心，首次對中國發出武力威脅，公然挑戰中方核心利益。

他表示，有關言論極度錯誤、極為危險，性質影響極為惡劣。在中方多次嚴正交涉和強烈抗議後，日方仍不思悔改，拒不撤回錯誤言論。中方對此強烈不滿、堅決反對。

傅聰在致函中表示，高市早苗相關言論嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞戰後國際秩序，是對14億多中國人民和曾遭受日本侵略的亞洲國家人民的公然挑釁。台灣是中國的神聖領土，如何解決台灣問題是中國人自己的事，不容許任何外來干涉。

他強調，如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。作為二戰戰敗國，日方必須深刻反省歷史罪責，恪守對於台灣問題所做的政治承諾，立即停止挑釁越線，收回錯誤言論。

高市早苗 台灣有事

延伸閱讀

【即時短評】「班班吃石斑」的「日本特仕版」？

高市重申推進與陸戰略互惠不變 陸要求落實對華承諾

日本首向美出口飛彈！還傳有意修改無核三原則 大陸質疑「重新武裝」

美股紅翻黑引陸股重挫 反制日本概念股逆勢上揚

相關新聞

知華派開嗆「電視上的中國通全是老古董 2025年的中國你們懂甚麼？」

前東京都知事、國際政治學者舛添要一（76歲）在21日更新的YouTube頻道中，針對最近因為首相高市早苗「台灣有事」發言...

「如果對方找碴挑釁…就翻桌走人」日本將釣魚台國有化的應變內幕

11月7日，日本首相高市早苗在國會答詢中表示「台灣有事很有可能被認定為日本的存立危機事態」，中國政府對此極度憤怒，商務部...

「鐘聲」再警告：如日本拒不悔改 中方不得不採取更嚴厲堅決反制措施

針對日本首相高市早苗在國會中以涉及日本存亡危機事態為由，可能武力介入台海局勢的言論，大陸《人民日報》今天再在三版顯著版面...

日暗示放棄無核三原則 陸駐原能署代表：對這樣的日本，必須嚴加管束

據央視新聞客戶端昨晚發布消息，11月21日，國際原子能總署11月理事會期間，大陸常駐國際原子能總署代表李松大使針對日本「...

傅聰致函古特雷斯：如日本膽敢武力介入台海，將行使聯合國憲章自衛權

據中國大陸常駐聯合國代表團網站當地時間21日傍晚6時訊息，中國常駐聯合國代表傅聰當地時間21日致函聯合國秘書長古特雷斯，...

高市新閣上路滿月 日媒：安保新政為鞏固支持者

廿一日是高市就任首相及其新閣上路滿月，其支持率已從一開始的破八成，降至目前的六成多，儘管仍維持高檔。但日媒引述某自民黨內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。