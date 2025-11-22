聽新聞
0:00 / 0:00
美國務院：對日防衛承諾堅定不移
中日關係緊張，美國國務院副發言人皮戈特廿日在X平台上表示，美國對美日同盟和日本防衛的承諾堅定不移，其範圍包括尖閣諸島（釣魚台列嶼）在內。他也表示，美國反對任何單方面用武力或威嚇來改變現狀的企圖，包括在台灣海峽、東海或南海。
白宮國安會前官員杜如松廿日在一場聽證會上表示，川普政府應該給予日本更多支持，並認為說，就算是例行的輪調部署，也不該在這個時候撤走「堤豐」（Typhon）中程飛彈系統，指這傳遞出錯誤的訊息。
杜如松指出，日本現在正因為首相發言遭到中國的懲罰，美國必須和日本站在一起，如果美國不和日本站在一起，未來沒有國家會願意與台灣站在一起。
美國在台協會（AIT）臉書昨貼出處長谷立言前晚與總統府秘書長潘孟安、民進黨立委林楚茵聚會照，谷立言表示，他與潘孟安以日本清酒舉杯，慶賀美台之間歷久彌新的溫暖情誼，「以及我們對日本堅定不移的共同支持」。
潘孟安昨說，前晚跟谷立言有一場餐會，谷立言一見面就問他，想請他喝日本清酒，充分、很熱情的展現台灣、美國、日本民主的情誼，這也是民主國家共同的默契。
國策顧問康銀壽昨也透露，賴總統前晚跟他討論，「既然中國人不去日本觀光，我們就帶團去日本觀光」；康銀壽說，賴總統特別交代要他「盡快組一個兩、三百人團去日本旅遊」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言