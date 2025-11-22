聽新聞
美國務院：對日防衛承諾堅定不移

聯合報／ 記者陳熙文周佑政周宗禎／連線報導

中日關係緊張，美國國務院副發言人皮戈特廿日在X平台上表示，美國對美日同盟和日本防衛的承諾堅定不移，其範圍包括尖閣諸島（釣魚台列嶼）在內。他也表示，美國反對任何單方面用武力或威嚇來改變現狀的企圖，包括在台灣海峽、東海或南海。

白宮國安會前官員杜如松廿日在一場聽證會上表示，川普政府應該給予日本更多支持，並認為說，就算是例行的輪調部署，也不該在這個時候撤走「堤豐」（Typhon）中程飛彈系統，指這傳遞出錯誤的訊息。

杜如松指出，日本現在正因為首相發言遭到中國的懲罰，美國必須和日本站在一起，如果美國不和日本站在一起，未來沒有國家會願意與台灣站在一起。

美國在台協會（AIT）臉書昨貼出處長谷立言前晚與總統府秘書長潘孟安、民進黨立委林楚茵聚會照，谷立言表示，他與潘孟安以日本清酒舉杯，慶賀美台之間歷久彌新的溫暖情誼，「以及我們對日本堅定不移的共同支持」。

潘孟安昨說，前晚跟谷立言有一場餐會，谷立言一見面就問他，想請他喝日本清酒，充分、很熱情的展現台灣、美國、日本民主的情誼，這也是民主國家共同的默契。

國策顧問康銀壽昨也透露，賴總統前晚跟他討論，「既然中國人不去日本觀光，我們就帶團去日本觀光」；康銀壽說，賴總統特別交代要他「盡快組一個兩、三百人團去日本旅遊」。

