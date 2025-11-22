高市重申推進與陸戰略互惠不變 陸要求落實對華承諾

日本首相高市早苗昨天重申推進與大陸的戰略互惠關係不變，希望建設有建設性的中日關係，「這個想法至今沒有任何改變」。大陸外交部發言人毛寧回應表示，日方如果真心想發展中日戰略互惠關係，就應恪守中日四個政治文件精神，立即收回「錯誤言論」，切實把「對華承諾體現在實際行動上」。

日本內閣官房長官木原稔廿一日也在內閣會議後的記者會中指出，高市七日的發言，並非可能被視為逾越日本政府素來見解範圍的說法；日本政府的相關立場沒變，如果有似乎招致外界誤解的情事，「今後必須極為慎重應對」。對美國總統川普至今沒因此批評中國、聲援日本，木原則不予置評。

高市早苗昨啟程前往南非出席Ｇ20峰會前在首相官邸受訪時說，對於中日戰略互惠的整體方向，日本政府的立場一貫、沒有任何改變。至於怎樣的事態構成日本「存亡危機事態」，日本政府將結合屆時實際發生的事態個別具體情況，對所有情資做出綜合判斷。

高市說，台灣有事及日本存亡危機事態說法，是按照自二○一六年日本「安保法制」生效時的已故首相安倍晉三以來，日本政府重複表述的說明；「我本人也將重複這個回答」。

但大陸外交部昨對此回應，日方如果真心想發展中日戰略互惠關係，應立即收回「錯誤言論」，切實把「對華承諾體現在實際行動上」。毛寧也指出，高市早苗「公然發表涉台錯誤言論，暗示武力介入台海的可能性，破壞中日關係的政治基礎，激起了中國人民的公憤和譴責，中方對此堅決反對」。

她強調，「國際社會更該關注的是日本到底意欲何為，日本是否還能堅持走和平發展道路」。

毛寧表示，近年來日本不斷擴張軍力，防衛預算十三連增，通過了新安保法案解禁集體自衛權，將武器出口三原則修改為防衛裝備轉移三原則，不斷地放寬武器的出口限制，甚至開始出口殺傷性武器，日本大舉強化延伸威懾合作，甚至謀求修改不製造不擁有不引進核武器的無核三原則。「這些動向表明日本正在突破專守防衛，加緊重新武裝」。

日本共同社廿一日報導，李強和高市能否藉由該峰會間隙等機會，以非正式形式接觸與對話受關注。

另據共同社廿一日消息，原定十一至十二月在中國大陸各地舉行的日本藝人或體育選手等參與的多項活動近日相繼宣布取消或延期，北京日料店大量預約被取消，沖繩縣高中生訪滬研修活動取消，浙江大學與岐阜市長會面臨時改為閉門形式、日本六縣與大陸駐名古屋總領館交流活動取消。