中日關係惡化影響擴大 北京有日料店預約數年減8成

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
日本首相高市早苗針對「台灣有事」的發言，引發大陸當局不滿，面臨中方禁止水產進口等一連串反制行動後，影響正不斷擴大。北京部分日料店的預約有半數被取消。甚至還有日料店光在11月的預約數年減8成。圖與新聞無關。美聯社
當前中日關係因日本首相高市早苗針對「台灣有事」的發言，引發大陸當局不滿，面臨中方禁止水產進口等一連串反制行動後，影響正不斷擴大，北京部分日本料理店的預約有半數被取消。甚至還有日料店光在11月的預約數年減8成。

日本共同社報導，在北京經營一家全預約制日料店的谷岡一幸表示，雖然預料到高市上台後日中關係會倒退，「但沒想到會惡化到這種程度」。他表示，11月起預約量下滑，11月中旬至12月上旬一半的預約被取消，共12組約50人。11月的預約數年減8成。

該飯店開業到今年已經10年，雖然成功度過了新冠疫情和暫停進口日本水產品等難關，但谷岡失落地表示，「這次危機最為嚴峻。資金已見底，有可能無法繼續經營。」

此外，日本水產品也還未進入大陸市場。谷岡鬱悶地稱，「我們一直期待能供應日本魚類，但實在很遺憾。」他希望日中雙方「創造交流和對話的機會，構建友好關係。」

一家日本水產加工企業的駐華高層感歎：「大陸政府基於政治原因時而放鬆時而收緊政策，商業活動難以持續。」2023年中方以福島第一核電站處理水排海為由暫停進口日本水產品之際，該公司在東南亞和歐美拓寬銷路，減低了對華依賴。

高市早苗 台灣有事

