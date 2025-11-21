快訊

高市挺台論後 大陸郵輪擬避停日本？南韓觀光可能受益

中央社／ 首爾21日綜合外電報導
日本首相高市早苗近日發言導致日中關係緊張，可能促使中國旅客轉向南韓。 歐新社
日本首相高市早苗近日發言導致日中關係緊張，可能促使中國旅客轉向南韓。 歐新社

隨著日本與中國陷入外交爭端，根據消息人士與路透社看到的郵輪行程安排，中國郵輪營運商正試圖避免停靠日本港口，此舉預料將提高對南韓觀光需求。

路透社報導，觀光與港口代理業者表示，日本首相高市早苗近日發言導致日中關係緊張，可能促使中國旅客轉向南韓。高市本月稍早在日本國會指出，如果中國犯台威脅到日本存亡，日方可能會採取軍事回應。

根據南韓濟州道政府網站發布的公告，航行日韓線的中國郵輪愛達．魔都號（Adora Magic City）已更改12月航程，避開原定停靠的福岡、佐世保、長崎等日本港口。

公告提到，這艘郵輪將在濟州停留31到57個小時，遠長於通常預定停留的9小時。

濟州道一名官員透露，愛達．魔都號郵輪業者請求更動行程，但未說明原因。

南韓港口代理業者Eastern Shipping執行長李永根（Lee Yong-gun，音譯）告訴路透社，其他中國郵輪公司也在洽談變更路線事宜，他預期南韓可能會因此受益。

高市早苗 台灣有事 南韓 郵輪 日本 觀光

相關新聞

高市「台灣有事」始作俑者是他 坦言非質詢初衷「答案與預期相反」

日本首相高市早苗在國會面對立憲民主黨眾議員岡田克也的質詢時，答覆在中國軍艦動用武力時，「台灣有事」可能適用於存亡危機事態...

高市稱推進中日戰略互惠關係不變 北京重申：應收回錯誤言論

在「台灣有事」論述掀起風波後，日本首相高市早苗21日重申推進與大陸的戰略互惠關係不變，表示希望能夠建設有建設性的中日關係...

陸客大減北海道觀光吹寒風 專家：若抵制1年 日本恐損失1.8兆日圓

受中國政府呼籲民眾暫緩赴日旅遊的影響，雖然正值北海道冬季觀光旺季前，當地旅宿業者和商圈已感受到寒意。據「北海道文化放送」報導，札幌市中央區的「SAPPORO STREAM HOTEL」指出，原本每月最多接待五千名中國旅客，如今已接獲50件取消訂房，且多為近期入住的訂單，讓業者相當憂心。

「台灣有事」答詢惹中反彈 高市早苗強調：立場一貫

日本首相高市早苗在國會的「台灣有事」答詢引發中國反彈，她今天對此表示，「上月底我與習主席（中國國家主席習近平）確認要推動...

高市挺台論後 大陸郵輪擬避停日本？南韓觀光可能受益

隨著日本與中國陷入外交爭端，根據消息人士與路透社看到的郵輪行程安排，中國郵輪營運商正試圖避免停靠日本港口，此舉預料將提高...

北京又禁日水產…北海道扇貝業者沒動搖 稱「通路早去中國化」

中國19日停止日本水產品進口手續，但北海道扇貝產業沒有明顯動盪，因為從2023年8月中國全面禁止日本水產品以來，業者積極...

