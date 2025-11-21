日本首向美出口飛彈！還傳有意修改無核三原則 大陸質疑「重新武裝」

快訊

中央社／ 台北21日電
針對日本首度向美國出口愛國者地對空攔截飛彈，還傳出有意修改「無核三原則」，中國外交部今天說，這些動向表明，日本正突破專守防衛，加緊「重新武裝」；如果日本想重走軍國主義的老路，最終只能以失敗告終。 路透社
針對日本首度向美國出口愛國者地對空攔截飛彈，還傳出有意修改「無核三原則」，中國外交部今天說，這些動向表明，日本正突破專守防衛，加緊「重新武裝」；如果日本想重走軍國主義的老路，最終只能以失敗告終。

據央視新聞，中國外交部發言人毛寧下午在例行記者會回應記者相關提問時表示，二戰勝利後，「開羅宣言」、「波茨坦公告」、「日本投降書」等國際法律文件對日本作為戰敗國的義務作出明確規定，包括完全解除武裝，不得維持能使其重新武裝的產業。

她說，日本近年來不斷自我鬆綁、擴張軍力。防衛預算「十三連增」，通過了新安保法案解禁集體自衛權，將「武器出口三原則」修改為「防衛裝備轉移三原則」，不斷放寬武器出口限制，甚至開始出口殺傷性武器。

毛寧說，日本宣稱要建立無核武器世界，卻大舉強化「延伸威懾」合作，甚至謀求修改不製造、不擁有、不運進核武器的「無核三原則」，為實現「核共用」安排打開方便之門。這些動向表明，日本正突破專守防衛，加緊重新武裝。

她說，「人們不禁要問，日本究竟意欲何為？如果日本想重走軍國主義的老路，背棄和平發展承諾，破壞戰後國際秩序，中國人民不會答應，國際社會不會允許，最終只能以失敗告終」。

共同社20日報導，多名相關人士透露，日本政府已向美國出口航空自衛隊的愛國者地對空攔截飛彈。這是自2023年放寬規定以來，日本首度向授權國出口具有殺傷力的「授權生產品」成品。

日本防衛省表示，已確認飛彈將由包含部署在印太地區部隊在內的美軍使用，不會提供給第三國。至於出口的飛彈數量則未公布。

報導表示，高市早苗就任首相後，傳出有意修改「無核三原則」。她在去年自民黨總裁選舉期間曾表示，關於「不運進」的部分有必要討論。

由於日本國內湧現反對聲浪，高市早苗11日在眾議院被問及是否堅持「無核三原則」時，迴避明確表態。

高市早苗 台灣有事 飛彈 核三 毛寧 核武 日本 北京 美國

