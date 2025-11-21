快訊

印度水產品有望替補日本？出口商股價狂飆11% 陸網友：擔心我的胃頂不住

香港01／ 撰文／許祺安
印度水產品出口商股價飆升，其中南美白蝦是印度最大的養殖品種，是美國和日本市場進口白蝦的最大出口國。圖為北京市海淀區一家超市，消費者正在選購進口白蝦。中新社
印度水產品出口商股價飆升，其中南美白蝦是印度最大的養殖品種，是美國和日本市場進口白蝦的最大出口國。圖為北京市海淀區一家超市，消費者正在選購進口白蝦。中新社

11月19日，印度水產品出口商股價飆升高達11%。報導認為，中方暫停進口日本水產品，可能對希望重獲中國市場的日本公司造成重創，印度將此視作利好消息，認為中方或將需求轉向印度等替代供應商。路透社報導指，印度水產品出口商股價飆升高達11%。

南美白蝦是印度最大的養殖品種，是美國和日本市場進口白蝦的最大出口國。2023年，中國自印度進口前十大產品中，甲殼動物排第三，主要也是進口印度養殖的南美白蝦。

11月19日，印度水產品出口商Avanti Feeds股價收盤上漲約10%，創兩個多月來最大單日漲幅。Coastal Corporation上漲5%，該公司今年4月曾宣布計畫增加對中國等市場的出口，以減少對美國市場的依賴。

據了解，中國曾是日本水產品的重要出口目的地。數據顯示，2022年日本對中國的漁業出口額約達871億日圓，佔總額約22.5%。

印度將此次中國對日本的水產品禁運視為絕佳的機會。印度的水產品中，蝦類是主要利潤來源。據介紹，2024年印度水產品出口總額達到74億美元，其中蝦類貢獻了40%的價值。

美國如今仍是印度最大的水產品市場，佔比高達約三分之一，印度出口商為包括沃爾瑪和克羅格在內的美國主要零售連鎖店供貨。但自今年8月起，川普政府對印度海鮮實施高達50%的關稅，出口商一直承受著巨大的關稅壓力。

印度《經濟時報》指出，近來，印度水產品行業一直敦促印度政府提供幫助，促進出口市場多元化。11月初，印度海洋產品出口發展局（MPEDA）局長拉姆．莫漢表示，儘管今年4月至9月期間，受高額關稅影響，印度對美水產品出口下降了近6%，但對中國、越南和泰國的出口卻實現了顯著增長。他說，這表明印度的貿易重心正轉向亞洲市場。

不過，對於增加進口印度水產品一事，大陸網友顯示不太放心印度的食品安全。許多網友表示，比起日本和印度的水產品，更願購買國內的水產。

網友怎麼看：

怕印度的產品太正宗，家鄉味太濃，我這胃頂不住。

不要日本的水產品，印度的水更不行吧，怕拉肚子。

不好意思，聽到印度的食物就驚恐失色。

吃大陸的海鮮就好。

大陸禁日本水產…賴總統曬吃日本料理相 外交部批「表演作秀」

大陸暫停進口日本水產 港府暫未有相關公布…業界樂觀：早已適應

文章授權轉載自《香港01》

高市早苗 台灣有事

美股紅翻黑引陸股重挫 反制日本概念股逆勢上揚

中日緊張時刻…福島食品管制14年 食藥署今公告「即日起全解禁」

日中關係惡化 中國新聞社分析日本西南諸島軍備建設

高市「台灣有事論」惹怒北京 賴總統吃日海產、美方發聲挺日

日本首向美出口飛彈！還傳有意修改無核三原則 大陸質疑「重新武裝」

針對日本首度向美國出口愛國者地對空攔截飛彈，還傳出有意修改「無核三原則」，中國外交部今天說，這些動向表明，日本正突破專守...

印度水產品有望替補日本？出口商股價狂飆11% 陸網友：擔心我的胃頂不住

高市挺台論後 大陸郵輪擬避停日本？南韓觀光可能受益

隨著日本與中國陷入外交爭端，根據消息人士與路透社看到的郵輪行程安排，中國郵輪營運商正試圖避免停靠日本港口，此舉預料將提高...

北京又禁日水產…北海道扇貝業者沒動搖 稱「通路早去中國化」

中國19日停止日本水產品進口手續，但北海道扇貝產業沒有明顯動盪，因為從2023年8月中國全面禁止日本水產品以來，業者積極...

中日關係惡化影響擴大 北京有日料店預約數年減8成

當前中日關係因日本首相高市早苗針對「台灣有事」的發言，引發大陸當局不滿，面臨中方禁止水產進口等一連串反制行動後，影響正不...

高市「台灣有事論」惹怒北京 賴總統吃日海產、美方發聲挺日

日相高市早苗11月初表示，若中國武力侵台可能構成日本可行使自衛權的「存亡危機事態」，被視為日本對台海事務的公開表態，使中國強烈不滿。週五（11月21日），高市早苗稱她希望與中國保持「具建設性」的關係，日本對台灣的立場也並未改變。

