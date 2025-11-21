北京又禁日水產…北海道扇貝業者沒動搖 稱「通路早去中國化」
中國19日停止日本水產品進口手續，但北海道扇貝產業沒有明顯動盪，因為從2023年8月中國全面禁止日本水產品以來，業者積極拓展美國、東南亞等銷售管道，通路逐漸「去中國化」；先前重新開放以來，北海道僅有1家獲准進口。
日本水產專門新聞Minato Daily指出，北海道主要扇貝產地之一的噴火灣，通常從年初開始進入大量捕撈季節。在中國禁止日本水產品進口之前，3至4月抱卵期捕撈的扇貝，多以冷凍原料貝的形式大量出口至中國，一定程度上帶動了產地價格。
中國禁止進口日本水產品後，產地價格雖然一度下滑，但上一季（2024年10月至2025年5月）在預期下一季將大幅減產的情況下，價格再度上漲。
對於中國日前開放日本水產品進口，才兩週又實質上暫停進口，當地漁業協會相關人士反應冷淡。業者表示，「中國方面遲遲沒有讓（日本的）加工設施註冊，令人懷疑他們究竟是否打算重啟進口，還是只是在作秀」。
業者表示，雖然長期來看，中國仍是必要的銷售市場之一，但是拓展其他國家銷路的同時，更應該著重於刺激國內消費。
中國要求日本在出口水產品時，必須完成養殖與加工包裝相關設施的註冊。目前日本有697家設施提出申請，但獲得註冊的僅有3家，其中北海道只有1家。
9月完成註冊的這家水產加工業者不滿表示，「中國的方針變來變去，希望他們不要再把（水產品）進口當成政治工具」。
業者表示，中國是不可靠的合作對象，只能當作眾多選擇之一。以目前情況來看，與中國合作的風險很高，「依賴中國只會讓經營受到壓迫」。
