日中關係惡化 中國新聞社分析日本西南諸島軍備建設

中央社／ 台北21日電

日本首相高市早苗發表「台灣有事說」後，中國政府強烈反彈。中國國家通訊社「中國新聞社」今天報導，日本多年來在靠近台海的西南諸島進行大規模軍備建設，並已制定「台海有事」時以西南諸島軍事據點作戰的行動預案。

中國新聞社（中新社）是中國以對外報導為主要新聞業務的國家通訊社。

中新社21日報導，日本自衛隊在靠近台海的西南諸島加強軍力部署的情況，愈發引起關注。報導引述日本「東京新聞」報導，早在2021年，日本自衛隊就制定了「台海有事」時以西南諸島軍事據點作戰的行動預案。

中新社引述不具名的軍事專家表示，2016年至2024年，日本以「西南方向局勢緊張」為由，花費數以兆元計的巨資在西南諸島進行大規模戰備建設，特點是從九州島南部至沖繩群島，以若干重要島嶼為關鍵節點，集合了偵察監視、遠程打擊、防空反導、掃雷反艦等。

專家表示，2016年，日本在距台灣僅110公里的與那國島率先建立軍事基地。日本自衛隊先在島上進駐約160人的沿岸監視隊，全天候監控警戒周邊海空區域，後來派遣一支對空電子戰部隊，專門應對鄰國電偵機、預警機。

專家又指，在直線距離台灣約220公里的石垣島上，日本自衛隊派駐近600人，包括八重山警備隊、第348地空飛彈連和第303岸艦飛彈連。自衛隊在石垣島部署的反艦飛彈、防空飛彈，原本就能觸及台灣東部和北部，其後更換了射程超過1000公里的增程型12式飛彈。

專家又指，距離台灣較遠的宮古島和下地島，位於重要國際水道宮古海峽的西南邊。日本自衛隊在此駐有720人的警備力量，配備多型飛彈，並擁有3座可起降大型運輸機的機場。

報導表示，在日本西南方的作戰指揮中樞沖繩島，則有陸上自衛隊第15旅團主力駐紮。報導引述日本「讀賣新聞」報導，駐紮在此的兵力將繼續擴充，於2027年前升格為兵力近4000人的第15師團，並組建「沖繩防衛集團」，主要任務是島嶼攻防作戰。

報導又指，日本自衛隊在沖繩島北邊的奄美大島和扼守大隅海峽的馬毛島上，或部署飛彈，或建有可起降F-35隱身戰機的航空基地，二者共同構成整個西南諸島堡壘群的北方支撐點。

報導引述美國軍事報「星條旗」（Stars and Stripes）表示，日本還計劃新建約130座彈藥庫，大部分位於西南諸島，主要用來儲存射程數千公里的遠程飛彈。

除了以陸上自衛隊外，報導引述「日經亞洲」指，待加緊訓練後，航空自衛隊將把新銳的F-35隱身戰機派往西南諸島執行制空攔截任務。

專家指出，日方在西南諸島的軍事基建與軍力部署，旨在形成「持久作戰能力」，「而其行為不僅持續惡化地區安全態勢，背後所蘊含的進攻性戰略意圖更值得高度警惕。」

高市早苗 台灣有事

