高市稱推進中日戰略互惠關係不變 北京重申：應收回錯誤言論

在「台灣有事」論述掀起風波後，日本首相高市早苗21日重申推進與大陸的戰略互惠關係不變，表示希望能夠建設有建設性的中日關係，對此，大陸外交部發言人毛寧表示，日方如果真心想發展中日戰略互惠關係，就應恪守中日四個政治文件精神，立即收回「錯誤言論」，切實把「對華承諾體現在實際行動上」。

大陸外交部21日下午舉行記者會。對於外媒提問，高市早苗今日表示希望能夠建設有建設性的中日關係，這一立場沒有改變，毛寧說，日方如果真心想發展中日戰略互惠關係，構建契合新時代要求的建設性，穩定的中日關係，就應恪守中日四個政治文件精神和所做的政治承諾，「立即收回錯誤言論，切實把對華承諾體現在實際行動上」。

日媒共同社提問，高市早苗今日表示，他與大陸領導人習近平會晤中確認的全面推進戰略互惠關係，這一想法完全沒有改變，毛寧重申，「如果日方真心想發展中日戰略互惠關係，首先就應恪守中日四個政治文件精神和所做的政治承諾，應當收回錯誤言論，把對華承諾體現在實際行動上」。

而對於外界質疑大陸此番相關表述與圖片是戰狼外交，毛寧也指出，高市早苗「公然發表涉台錯誤言論，暗示武力介入台海的可能性，破壞中日關係的政治基礎，激起了中國人民的公憤和譴責，中方對此堅決反對」。

她強調，「國際社會更該關注的是日本到底意欲何為，日本是否還能堅持走和平發展道路」。

對於近日，日本政府在鬆綁規定後，首度出口殺傷性武器，以及自民黨開始討論修訂三份安保文件，毛寧則說，二戰勝利後開羅宣言、波茨坦公告、日本投降書等國際法律文件對日本作為戰敗國義務做出了明確規定，包括完全解除武裝，不得維持能使其重新武裝的產業。

毛寧表示，然而近年來日本不斷自我鬆綁擴張軍力，防衛預算十三連增，通過了新安保法案解禁集體自衛權，將武器出口三原則修改為防衛裝備轉移三原則，不斷放寬武器出口限制，甚至開始出口殺傷性武器，日本宣稱要建立無核武器世界，卻大舉強化延伸威懾合作，甚至謀求修改不製造不擁有不引進核武器的無核三原則，為實現核共享安排打開方便之門。「這些動向表明日本正在突破專守防衛，加緊重新武裝」。

她說，人們不禁要問，日本究竟意欲何為，「如果日本想重走軍國主義老陸、背棄和平發展承諾破壞戰後國際秩序，中國人民不會答應，國際社會不會允許，最終只能以失敗告終」。

另據共同社21日消息，原定11至12月在中國大陸各地舉行的日本藝人或體育選手等參與的多項活動近日相繼宣佈取消或延期，北京日料店大量預約被取消，沖繩縣高中生訪滬研修活動取消，浙江大學與岐阜市長會面臨時改為閉門形式、日本6縣與大陸駐名古屋總領館交流活動取消。