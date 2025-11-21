高市「台灣有事論」惹怒北京 賴總統吃日海產、美方發聲挺日

（德國之聲中文網）日相高市早苗11月初表示，若中國武力侵台可能構成日本可行使自衛權的「存亡危機事態」，被視為日本對台海事務的公開表態，使中國強烈不滿。週五（11月21日），高市早苗稱她希望與中國保持「具建設性」的關係，日本對台灣的立場也並未改變。

置身於中日外交風波核心的台灣，總統賴清德以食用日本料理的方式表達對日本的支持。他週四（11月20日）在X等社群平台發文稱，「今天的午餐是壽司還有味噌湯」、「有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」。

此舉吸引大批日本網友留言表示感謝，稱「這是真正的日台友好」、「請台灣好好享用」；也有日本網友貼出前首相安倍晉三2021年中國暫停進口台灣鳳梨時協助推廣台灣鳳梨的貼文，突顯日本與台灣支持互助的情誼。

日本共同社報導，稱「台灣總統賴清德以消費日本水產品展現支持日本的姿態」，報導登上日本地鐵的新聞看板。日本參議員梅村瑞穗也轉發賴清德的貼文表示感謝，並說「明天打算吃台灣的滷肉飯和芒果」。

台灣外交部長林佳龍在立法院受訪時表示，中國以脅迫霸凌他國的案例不勝枚舉，台灣「要在此關鍵時刻支持日本，有效穩定局面」，並鼓勵台灣人購買及食用日本產品時，多上網打卡以示對日支持。他並在社群平台貼出享用日本料理的照片，稱他請客「暴點一大盤日本刺身干貝挺日本」。

中國外交部發言人毛寧20日在例行記者會上回應賴清德的貼文，批評賴清德「表演作秀」。她也批評日方遲遲不撤回言論，並質疑道：「台灣是否有事，根本不是日本的事。借台灣生事，只會給日本找事！」

週三（19日），共同社等日媒消息指中國已通知日本將再次暫停進口日本水產品。毛寧對此表示：「當前形勢下，即使日本水產品向中國出口也不會有市場。」

中國自日本政府2023年8月啟動福島核廢水排海以來，便全面暫停進口日本水產品，至今年6月才宣佈恢復日本部分地區水產品進口。首批6噸的北海道冷凍扇貝剛於11月5日出口至中國。

此前，中國外交官暗示「斬首」高市，引起風波；中國各單位也對日本祭出一系列反制措施，包含在黃海實彈射擊、建議中國公民不要前往日本，並暫緩上映日本電影。

美國：美日同盟為亞太區域安全基石

台灣外交部政務次長吳志中在柏林安全會議期間接受DW訪問，談到高市早苗有關「台灣有事」的聲明，認為她「準確描述了當前局勢」，而且此言符合日本、台灣及美國共享的國家利益。

吳志中表示，中國有控制印太區域的野心；若中國侵台，日本也極可能成為中國下一個目標。在吳志中看來，高市早苗發表「台灣有事」言論之後，爭取到了更多日本人民的支持，而且也獲得了美國駐日大使聲援。「由此可見，日本、美國與台灣之間有共同的處境，使美日台三個國家形成非常強大的區域同盟，以阻止中國地緣政治的野心。」

美國國務院20日也首度主動回應中日外交風波，副發言人皮戈特（Tommy Pigott）在X平台發文表示，美國對美日同盟和日本防衛的承諾堅定不移，範圍包含日本管轄的尖閣諸島（Senkaku Islands，中國稱釣魚島）。

皮戈特強調，美日同盟仍是印太區域和平與安全的基石，並重申美國「堅決反對任何在台海、東海或南海片面改變現狀的企圖，包括透過武力或脅迫手段」。

美國駐日本大使格拉斯（George Glass）則在中日關係緊張期間，持續發文反諷或批評中國。他在X平台表示中國抨擊高市早苗的言辭令人憤慨，20日也發文強調「在日本與中國的任何爭端中，美國都將堅定支持日本」。

「對北京而言，要改變脅迫的習慣並非易事。不過，就像上次中國無端禁止進口海鮮進口時，美國與日本站在一起一樣，這次我們也會再次與我們的盟友站在一起。」

DW記者Richard Walker對此文有貢獻。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報導。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】