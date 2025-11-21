高市「台灣有事」始作俑者是他 坦言非質詢初衷「答案與預期相反」

快訊

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
前外相岡田克也對日相的質詢涉及安全保障，且對個別情況反覆追問，招致日本社群媒體及部分媒體批評。美聯社
日本首相高市早苗在國會面對立憲民主黨眾議員岡田克也的質詢時，答覆在中國軍艦動用武力時，「台灣有事」可能適用於存亡危機事態，引發北京方面的強烈反彈及日中關係僵局。岡田20日受訪時說，他原本希望釐清「存亡危機事態」的適用範圍，避免被政治人物無限制擴大解讀為「台灣有事即日本有事」，結果與他預期的答案相反。

前外相岡田的質詢涉及安全保障，且對個別情況反覆追問，招致日本社群媒體及部分媒體批評。產經新聞報導，20日他在街頭助選活動接受媒體聯訪時說，之所以對「台灣有事」是否構成存亡危機事態不停追問，是因為存亡危機事態在法律與答辯都有明確的限定，但政治人物中卻有人隨意使用「台灣有事即日本有事，必構成存亡危機事態」這樣無限定的說法。

他表示，最終高市的答辯偏向「不加限制」，與他原本想確認「台灣有事不一定構成存亡危機事態」的意圖相反。同黨眾議員大串博志與岡田討論後，在之後的眾院委員會要求首相撤回答辯，但高市不打算撤回。岡田說，「我們給了機會。國會中發言是可以在國會中撤回，但對方不撤回，才會造成今天的局面」。

高市早苗 台灣有事 日本 首相 中日關係 北京

