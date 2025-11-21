「台灣有事」答詢惹中反彈 高市早苗強調：立場一貫

日本首相高市早苗在國會的「台灣有事」答詢引發中國反彈，她今天對此表示，「上月底我與習主席（中國國家主席習近平）確認要推動戰略互惠關係，以及構築建設性、穩定的雙邊關係，這個大方向沒有改變」，政府對於「存亡危機事態」的立場也沒有改變。

朝日新聞、共同社報導，有關當天的答詢內容，高市在首相官邸受訪時表示，「怎樣的事態屬於（存亡危機事態），政府會結合實際發生的事態以及個別具體情況，綜合所有資訊做出判斷。」她強調，「政府的立場是一貫的。」

至於是否要撤回答詢，高市則沒有回應。

被問到是否要安排在南非參加G20峰會期間，與中國國務院總理李強進行會談，高市僅表示，「雙邊會談正在根據參加國的提案進行協調。」

高市早苗本月7日在眾議院答詢中指出，如果「台灣有事」（台灣發生緊急狀況）伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」（存立危機事態），引發中國激烈反彈，採取一連串對日施壓措施，包括實際上停止日本水產品進口。