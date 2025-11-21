挺日對抗中國壓力 駐日代表李逸洋籲「買爆日本農水產品」

中國不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」國會答詢，近日連續對日本祭出旅遊警示、停止進口水產品等經濟施壓。駐日代表李逸洋今天表示，高市首相將台灣安全視為日本自身安全，如今日本受到中國的經濟脅迫，呼籲台灣民眾買爆日本農水產品，幫助日本。

高市早苗本月7日在眾議院答詢中指出，如果「台灣有事」（台灣發生緊急狀況）伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」（存立危機事態），引發中國激烈反彈，開始採取一連串對日施壓措施。

李逸洋指出，「對於高市首相把台灣的安全當成日本國內自身安全一樣看待，任何一位深愛台灣、認同台灣的民眾內心無不深受感動，感激萬分」。

他表示，「現在中國下手，停止進口日本水產品，目的就是要傷害日本的經濟，我們所有深愛台日友好的台灣人民目前能做的就是一起來買爆日本水產品，讓日本經濟能夠不受這次中國禁買的傷害」。

李逸洋同時提到，中國2021年禁台灣鳳梨進口，前日本首相安倍晉三大力促銷台灣鳳梨，在日本民眾力挺之下，如今日本已成為台灣鳳梨最大買家。此外，台灣的香蕉、芒果、鮪魚，日本也是最大買家。

另一方面，台灣也是日本多項農水產品的重要市場。日本77.5%的外銷蘋果、58.6%的外銷葡萄、53.4%的外銷山藥，以及42.5%的外銷柿子賣到台灣，是這4項農產品最大出口國。而台灣也是日本干貝、和牛、水蜜桃、草莓與梨子這5項農水產品的第2大出口國。

他指出，台灣人口2300萬，僅居世界第57位，但能如此大力支持日本農產品，相當了不起，希望台日兩國人民今後也持續購買彼此的農水產品，互惠互利。

為力挺日本，總統賴清德昨天透過社群發文寫道：「今天的午餐是壽司還有味噌湯」、「有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」，其中，X平台特別以日文發文，駐日代表處X帳號轉發。

賴總統發文內容廣受日本NHK、共同社等主流媒體報導，報導更是登載於東京新宿、秋葉原街頭及電車內電子新聞，今天也出現在紙媒版面，引起高度關注。日媒也報導外交部長林佳龍期盼台灣民眾以行動表達對高市首相及其政策的支持，多到日本觀光、多購買日本產品。

李逸洋強調，這次中國停止日本水產品進口，衝擊最大的是干貝產業。他呼籲台灣消費者加大採購力度，使台灣從日本干貝第2大出口國晉升為第一大出口國，既能減少日本損失、支持高市內閣，也回報當年日本在台灣鳳梨危機時出手相援之恩。