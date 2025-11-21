快訊

台積電探1,385元！台股一度重挫1,006點、寫史上盤中第9大跌點

高市「台灣有事」發言讓陸暴怒 CNN曝北京背後「更深層顧慮」

輝達投資10億元設台灣總部！經濟部：2個月前已核准

日媒：中國國際航空減少11月底至2026年3月航班

中央社／ 台北21日電

日本朝日新聞報導，多位與中國國際航空往返日本航線相關的人士證實，中國國際航空將從11月底到明年3月期間減少往返日本的航班，包括春節長假期的航班。中國國際航空方面解釋是「無法安排飛機所致」。

日本首相高市早苗在國會答詢中發表「台灣有事」說，中國外交部14日深夜發布通知，「鄭重提醒」公民近期避免前往日本，中國三大航空公司包括中國國際航空15日宣布，即日起至年底的日本機票可以免費退改票。

朝日新聞20日報導，雖然中國國際航空尚未公布關於航班取消的訊息，但在小紅書上出現一系列貼文，是乘客反映收到國航取消航班的通知。被取消的航班包括從上海飛往大阪的CA163航班和從東京飛往重慶的CA434航班。

朝日新聞向中國國際航空查詢，獲回覆指目前該兩條航線均為每日運營，但CA163航班已調整為自11月底至明年3月28日期間僅在週五和週六運營。一位公司人員說，官方解釋為「飛機安排原因」，但實際上已將近期的情況納入考慮。

報導表示，CA434航班也將從12月至明年3月28日期間減少至每週四班，每週五至週一運營，理由是「飛機調度安排」。

高市早苗 台灣有事

