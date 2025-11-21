高市「台灣有事」發言讓陸暴怒 CNN曝北京背後「更深層顧慮」

日本首相高市早苗上任數周，就因為在國會就「台灣有事」答辯，親身感受到觸碰中國在台灣問題紅線的下場。北京隨即啟動經濟施壓手段，並掀起一波直指高市本人的民族主義浪潮。

CNN指出，這場風波似乎經過精心計算，目的是警告日本以及區域內其他國家，如果在台灣問題上採取與北京立場相悖的行動可能遭遇的後果，然而，這場爭端也凸顯北京的深層擔憂，擔心亞洲軍事態勢可能改變，尤其是美國盟友面對中國軍力上升，正增加防務支出並加強協調，而且沒有哪個國家比日本更能引發這種擔憂。

為了鞏固中共長期以來確保日軍侵華歷史不再重演的決心，習近平迅速推進解放軍軍現代化，並擴大中國的全球影響力。在北京眼中，高市的言論顯示，日本不尊重這場將中國定位為崛起強權的權力重整，且可能懷抱軍事野心，威脅中國的崛起。

近年來，日本安全態勢已出現全面轉變，逐步偏離二戰後由美國制定的和平憲法，提高國防預算並取得反擊能力。儘管以往的日方領導人避免從軍事回應的角度談論台灣，但政界人士，尤其是高市所屬的自民黨右翼，日益警覺北京若對位於日本南方具戰略位置的台灣動武，可能對東京帶來的影響。這種憂慮推動日本進一步擴大防務預算，甚至可能走向修憲。

高市是一位鷹派人物，過去曾因對二戰日本戰爭罪行的責任說法提出質疑而引發北京不滿，上任初期即呼籲加強與美國的安全合作並加速國防建設，「台灣有事」答辯則是她首次在台灣問題上直言不諱。新加坡國立大學副教授莊嘉穎指出，這就是為什麼日方有人認為北京此時強力反制，是「早早將高市逼到死角，使她在推動日本防務投資時更為謹慎」。

CNN報導指出，北京將控制台灣視為本世紀中葉前必須完成的「民族復興」核心環節；若中國決定訴諸武力，軍力日益提升的日本恐使局勢更形複雜。人民大學國際事務研究所所長王義桅則形容，在北京眼中，高市此番表態可總結為：「錯誤的人，在錯誤的時間，說錯誤的話。」