陸客大減北海道觀光吹寒風 專家：若抵制1年 日本恐損失1.8兆日圓

聯合新聞網／ 綜合報導
陸客減少，可能對北海道即將來臨的觀光旺季造成衝擊。北海道示意圖。 圖／Ingimage
受中國政府呼籲民眾暫緩赴日旅遊的影響，雖然正值北海道冬季觀光旺季前，當地旅宿業者和商圈已感受到寒意。據「北海道文化放送」報導，札幌市中央區的「SAPPORO STREAM HOTEL」指出，原本每月最多接待5千名中國旅客，如今已接獲50件取消訂房，且多為近期入住的訂單，讓業者相當憂心。

飯店主管強調，外國旅客占住宿人數的比例約有七成，未來勢必調整策略，推出更能吸引日本本地客的住宿方案。在此同時，中國四川航空也宣布取消原訂於2026年開航的「成都—新千歲」直航班機，更增添當地觀光業發展的不確定性。

在札幌市中央區知名的「二條市場」裡，中國旅客的身影也明顯減少。市場攤商表示，「近期主要客層為台灣、馬來西亞及泰國觀光客，中國旅客來的話，我們一樣接待，不來的話，也就想辦法自己努力」，展現順應趨勢變化的態度。據統計，2024年度前往北海道的外國旅客約有282.7萬人，其中中國旅客約46萬人，占16.3%；台灣旅客占21.4%、有60.5萬人；韓國旅客最多，占29.7%。

民間智庫野村總合研究所推估，若中國呼籲人民停止赴日旅遊持續一年，日本全國恐面臨約1兆8千億日圓（約台幣3,582億元）的經濟損失。JR北海道社長綿貫泰之則表示，將密切觀察個人旅客動向及各站點售票情況，以掌握中國旅客減少對整體營運的實際衝擊。面對情勢尚未明朗的冬天觀光旺季，北海道觀光產業正處於面臨挑戰的關鍵時刻。

高市早苗 台灣有事 北海道 日本 觀光客 陸客

