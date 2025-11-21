外交關係緊張之際 日本10月對大陸出口增長2.1%

日本首相高市早苗先前一席「台灣有事」可能構成日本出兵的談話，引起北京激烈反彈，外交關係極降溫，經貿也受到很多影響，不過外媒提到，日本10月對大陸出口增長2.1%。

路透報導，日本政府週五公布的數據顯示，10月份日本出口增幅超出預期，連續第二個月實現成長，這主要得益於對美出口降幅收窄、其他主要市場需求強勁以及日圓走軟。

數據披露，日本對美國的出口額僅比去年同期下降3.1%，在連續五個月出現兩位數百分比下降後，情況顯著改善。對中國大陸出口成長2.1%，對亞洲其他地區的出口成長4.2%，對歐盟的出口激增9.2%。

日本共同社指出，10月對美出口額比上年同期下滑3.1%，為連續7個月減少。

另外，原定25日在北京舉行的大陸商務部長王文濤與日本企業訪問團的會面，因陸方的要求而延期。相關人士透露，原因可能是高市早苗涉台國會答辯導致的日中關係緊張。

該訪團是支持日本企業對大陸投資的「日中投資促進機構」。會長佐藤康博等人原計劃與王文濤舉行時隔約2年的面對面會談。上一次日方有80家企業參加，大陸有商務部和國家發改委等部門的官員出席。由於會面延期，原定24至27日的訪問計畫本身也被推遲。

共同社指出，「緊張加劇的影響正在經濟界逐漸擴大」。