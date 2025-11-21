泰媒緊盯日中情勢 學者：短期內難降溫 但不至於失控

中國因日本首相高市早苗「台灣有事」論述，接連對日祭出反制措施，泰國公共電視台19日討論日中情勢及中國侵台的可能性，學者瓦沙娜認為，台灣攸關日本航道與經濟安全，中國雖可能動武但目前並不具充足條件。

泰國公共電視台（Thai PBS）節目「解答問題」19日邀請學者，聚焦討論日中緊張關係和台海情勢，該節目長期關注政治和國際議題，深受泰國觀眾歡迎。

日本首相高市早苗有關台灣議題的發言激怒中國，朱拉隆功大學歷史系副教授瓦沙娜（Wasana Wongsurawat）在節目中指出，台灣對日本的重要性不僅是地理位置接近，也涉及經濟安全。

瓦沙娜解釋，沖繩距台灣僅百餘公里，且日本大部分進出口航線都須經過台灣周邊，也就是第一島鏈所處的關鍵海域。因此，一旦中國控制台灣，對日本而言，無論是海上交通或安全防衛都構成重大威脅。

她說：「如果中國封鎖航道，日本將立即面臨嚴重經濟問題。」

瓦沙娜指出，高市早苗是第一位明確說出「台灣遭入侵時，日本將採取軍事行動」的日本首相，較過去安倍晉三「台灣有事即日本有事」的說法更進一步。

瓦沙娜認為，中國近年加大對台灣的軍事壓力，尤其是中國國家主席習近平展開第三個任期後，軍機繞台和軍演更趨頻繁，日本也因此提高警覺。

她表示，習近平強硬表態可能和中國國內困境有關，他透過民族主義轉移國內面臨的經濟壓力，利用台灣問題來維繫國內團結，是中國一貫的策略。

針對外界關注中國是否會入侵台灣，瓦沙娜則說，「（侵台）可能性永遠都在，但目前中國並不具備充足條件。」她解釋，過去2年解放軍內部動盪，兩任國防部長相繼被撤換，軍隊組織混亂，此時發動戰爭風險極高。

不過，瓦沙娜也提醒，中共歷史上曾多次在不利條件下發動軍事行動，因此也不能完全排除攻台的可能性，她表示：「他（習近平）目前沒有入侵台灣的打算，因為如果他現在入侵，很可能不會獲勝，但我們無法預知，當他被逼到絕境時，是否會採取極端措施。」

針對日中緊張情勢升溫，瓦沙娜認為，雙方在外交與經貿上仍會持續互相施壓，短期內難以降溫，但也不至於全面失控。

瓦沙娜說：「目前各方都在展示底線，但真正爆發衝突的可能性，仍低於外界想像。」她解釋，短期內各方為了不失面子而不願退讓，但等過一段時間，局勢就有降溫的可能。