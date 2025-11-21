日自民黨內會議多位與會者主張與中國保持對話

據日本共同社，日本自民黨外交小組和外交調查會20日在黨總部召開聯席會議，鑑於首相高市早苗涉台的國會答辯導致日中關係惡化，與會者紛紛要求保持對話。外交小組組長高木啟在會後向媒體強調應冷靜應對，並表示「正因為有問題才更有必要努力溝通」。

報導稱，先前訪華與中國外交部亞洲司司長劉勁松進行磋商的日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰出席會議，並報告了磋商內容。另關於中國社交平台上流傳的金井似向劉勁松低頭致意的剪輯視頻，有與會者指，「應向國際社會發布信息，那不是為了道歉而進行的磋商」。

而據日本放送協會（ＮＨＫ）報導，聯席會議聽取了政府關於迄今為止中美關係進展情況的報告。與會者一再呼籲採取徹底的安全措施，例如「我們必須確保在華日本公民不受傷害」。報導亦指稱，與會者也指出繼續與中方對話的重要性。

報導稱，外交事務委員會（即外交小組）主席高木啟會後對媒體表，如果存在問題，自然應該通過對話尋求解決方案。我們將支持高市首相奉行體面外交，重視「基於共同戰略利益的互利關係」，致力於與中國建立穩定關係。

日本經濟新聞則報導，在會上，許多意見呼籲加強與中國的溝通。要求驅逐中國駐大阪總領事薛劍的呼聲並未成為討論的焦點。這顯示自民黨有意緩和強硬的反華情緒，力求平息局勢。