高市早苗發言挺台 美前官員：美國應該和日本站在一起

中日關係緊張，前白宮國安會官員杜如松（Rush Doshi）20日呼籲說，川普政府應該給予日本更多支持，並認為說，就算是例行的輪調部署，也不該在這個時候撤走「提豐」（Typhon）中程飛彈系統，指這傳遞出錯誤的訊息。

日本首相高市早苗日前提到「台灣有事」可能成為日本的「存亡危機事態」，並暗示在日本現行的安保法制下，能行使集體自衛權，引發中方的強烈不滿，再加上中國駐大阪總領事薛劍在社群網路上發表激進言詞，已釀成中日之間的外交風暴，中國也連日在黃海發動實彈演習。

美國聯邦參議院外交外交委員會20日舉行聽證會，邀請學者專家共同檢視「台灣增強韌性法案」（Taiwan Enhanced Resilience Act）的執行，同時也討論美台之間未來的合作。

杜如松表示，在美國與盟友共同助台的議題上，讓盟友願意與美國合作的關鍵方法之一就是當他們表達出對台灣有利的立場、做出對台灣有利的發言，美國必須確保與他們站在一起。

杜如松指出，日本現在正因為首相的發言而遭到中國的懲罰，他呼籲美國必須和日本站在一起，並認為如果美國不和日本站在一起，未來沒有國家會願意與台灣站在一起。

杜如松表示，中國對日本的施壓可能從修辭升級到經濟層面，他認為說，美日應該在經濟上建立類似北約第五條款（Article 5）的共同防禦保護承諾；杜如松指出，拜登政府曾嘗試創造這樣的機制，但最後沒有成功；杜如松認為說，如果未來有國會的支持，有可能達成。

杜如松表示，川普政府目前已有幾項發言挺日，但針對日本所面臨的情況，應該對日本提供更多支持。

此外，美國的「堤豐」中程飛彈系統作為美日大規模實戰訓練「堅毅之龍」行動的一部分，今年9月在日本境內首次部署，該系統可搭載美國的巡航戰斧巡弋飛彈，以及美國的「標準六型」（SM-6）攔截飛彈，不過卻在中國施壓日本的期間遭到撤離，杜如松說，就算是例行的輪調部署，認為不該選在這個時候，指這傳遞出錯誤的訊息。