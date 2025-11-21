聽新聞
陸水產禁令日業者憂 賴總統吃壽司挺日
針對中國大陸停止進口日本水產品，日本官房長官木原稔表示，對於受到影響較大的干貝，「政府將支援推動轉換出口目的地與多元化，開拓新銷售通路」。
賴清德總統昨在臉書貼「午餐文」，有壽司、味噌湯，及鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝，力挺日本意味濃厚；外交部長林佳龍也公開表態，支持高市及其政策，呼籲國人多赴日旅遊及購買日本產品。
日本外相茂木敏充針對中國政府發布一系列赴日旅遊相關公告，反駁日本治安絕對沒有惡化。
他出席參議院外交防衛委員會時表示，「毫無疑問，日本是個治安良好的國家。我認為現在晚上能夠一個人安心外出的國家不多了」。
大陸的反制措施已衝擊日本旅遊業及相關產業。日本機構估計，中方的旅遊提醒可能使日本今後一年旅遊消費收入減少一點七九兆日元（約三千六百億台幣），拖累日本國內生產總值（ＧＤＰ）減少百分之零點二九。
據日本放送協會（ＮＨＫ）報導，日本部分飯店的營收出現明顯下滑。尤其冬季是日本北海道地區的旅遊旺季，當地飯店住宿從業者對未來數月的業績表現深感憂慮。
日媒報導，位於愛知縣蒲郡市的一間飯店負責人竹內惠子表示，單計十一月份，已有廿八個中國旅行團的住宿訂單被取消，涉及約一千人，情況前所未見，今年剩餘的中國大陸旅行團，亦已取消預訂。
