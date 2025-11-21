快訊

中日對立 中日韓文化部長會議延期

聯合報／ 記者陳宥菘賴錦宏／綜合報導

中日對立影響範圍擴及中日韓三方交流合作。韓聯社報導，韓國文化部收到中方通知，原定本月廿四日在澳門舉行的中日韓三方文化部長會議將延期舉行。大陸外交部發言人毛寧對此表示，日本領導人破壞中日韓三方合作的基礎和氛圍，「導致舉辦中日韓有關會議的條件暫不具備。」

本周末日本首相高市早苗與大陸總理李強都將出席在南非的Ｇ20峰會，日本政府相關人士透露，仍在爭取兩人峰會期間進行短暫、非正式會談，強調對和中方對話接觸持開放態度。但毛寧昨天下午在大陸外交部例行記者會重申，「李強總理沒有會見日方領導人的安排，請日方自重。」

