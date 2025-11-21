聽新聞
0:00 / 0:00
中日對立 中日韓文化部長會議延期
中日對立影響範圍擴及中日韓三方交流合作。韓聯社報導，韓國文化部收到中方通知，原定本月廿四日在澳門舉行的中日韓三方文化部長會議將延期舉行。大陸外交部發言人毛寧對此表示，日本領導人破壞中日韓三方合作的基礎和氛圍，「導致舉辦中日韓有關會議的條件暫不具備。」
本周末日本首相高市早苗與大陸總理李強都將出席在南非的Ｇ20峰會，日本政府相關人士透露，仍在爭取兩人峰會期間進行短暫、非正式會談，強調對和中方對話接觸持開放態度。但毛寧昨天下午在大陸外交部例行記者會重申，「李強總理沒有會見日方領導人的安排，請日方自重。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言